Sosu-assistenter skal have mere i løn.

Det mener Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), der dermed har en klar generel holdning til sosu'ers lønniveau.

Et lønniveau, der netop nu er et omdrejningspunkt i forhandlingerne om offentligt ansattes løn, som kan ende med en storkonflikt.

»Selv om der er overenskomstforhandlinger, er det vel ikke forbudt at have en holdning. Og jeg mener stadig det samme, som jeg tidligere har sagt: At sosu'erne fortjener mere respekt og mere i løn,« siger Pia Kjærsgaard til BT.

For godt et år siden sagde Pia Kjærsgaard til Avisen.dk:

»Jeg synes afgjort, at sosu'erne får for lidt i løn. Det er hårdt både fysisk og psykisk at være sosu-assistent. Det slider fysisk, men er også mange gange lidt hårdt for sjælen. Man kommer ud til nogle borgere, som er så plejekrævende og så ensomme, og hvor familien ikke altid er der for den gamle. Jeg mener virkelig, at sosu´er bør prioriteres højere. Både med mere i løn, mere uddannelse og større anerkendelse.«

De udtalelser står hun helt ved i dag.

»Ja, jeg mener stadig det samme. Hvis du spørger hr. og fru Jensen på gaden, så tror jeg også, de vil svare nøjagtigt det samme. Og jeg har jo selv haft fornøjelsen, så jeg kan udtale mig med en vis vægt,« siger Pia Kjærsgaard, der selv arbejdede som hjemmehjælper, før hun gik ind i politik.



DF-formand Kristian Thulesen Dahl har blandet sig ved at opfordre de offentlige arbejdsgivere til at komme lønmodtagerne, især lærerne, i møde?



»Det vil jeg slet ikke gå ind i. I øjeblikket er der en overenskomstsituation, og det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg mener selvfølgelig stadig det samme, som jeg gjorde for et år siden.Og det ville da være lodret forkert at mene noget andet, bare fordi vi er midt i en overenskomstsituation. Det er en generel holdning, jeg har. Det er et utroligt vigtigt job at være sosu-assistent. Der bør skabes meget mere respekt om det arbejde, de udfører. Bedre løn og mere uddannelse kan gøre det mere attraktivt. Arbejdet er for dårligt lønnet, når man tager i betragtning, at det er hårdt fysisk arbejde med gamle og syge mennesker. Det er også hårdt for sjælen, for man kommer ud for rigtig mange ting, som man også tager med hjem.«

Men regeringen, som DF bakker op om, synes åbenbart ikke, sosu'erne skal have mere i løn. Hvad mener du så om det?



»Som Folketingets formand skal jeg jo ikke blande mig i lønforhandlingerne. Men jeg kan jo ikke ændre min holdning, fordi jeg sidder i den position, jeg sidder i nu,« siger Pia Kjærsgaard.

Udsigten til lukkede daginstitutioner, en lammet togdrift og kød, der ikke kan eksporteres, har ikke afskrækket den danske befolkning.

En meningsmåling, Gallup har lavet for Magisterbladet, viste fredag, at trods varsler om strejker og lockout af over 400.000 offentligt ansatte, så stiller et stort flertal af danskerne sig på lønmodtagernes side i den verserende strid mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne.

Hele 63 pct. af de 1.059 adspurgte danskere svarer, at de efter strejke- og lockoutvarslerne har mest sympati for lønmodtagerne. Kun 9 pct. af danskerne har mest sympati for arbejdsgiverne i staten, regionerne og kommunerne.