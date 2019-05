Torsdag aften sang danske Leonora Colmer Jepsen sig videre til finalen i dette års Eurovision-konkurrence. Men nu, hvor jublen har lagt sig, pibler de kritiske røster frem.

Blandt kritikerne er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Hun er tyet til det sociale medie Twitter med sin ris.

'Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision,' skriver hun blandt andet.

Der er dog også plads til ros i opslaget, hvor hun lykønsker den 20-årige sangerinde med finalepladsen.

Udmeldingen fra Folketingets formand kommer i forlængelse af den kritik, som 'Laban'-musiker Ivan Pedersen forleden gav udtryk for på Facebook. En kritik, han siden uddybede overfor B.T.:

»Det er verdensmesterskab i tv-show. Det er blevet så udskejet, at musikken forsvinder i alt gejlet. Så man skal have høretelefoner på for at kunne finde musikken bag gnist-regn og selvudvikling,« sagde han.

Overfor ritzau citerer Pia Kjærsgaard, at hun synes, Eurovision har udviklet sig i en forkert retning.

»Man må gøre, som man vil, og der skal være plads til alle. Jeg synes bare, at det har udviklet sig i en forkert retning. Der er alt for meget lak og læder, fjerboaer, glitter, lysshows og mænd med kasketter, bar overkrop, små shorts og cowboystøvler,« siger Pia Kjærsgaard.

Tillykke til Leonora dejligt Danmark går videre i Grand Prix. Det er en dejlig sang, Danmark stiller med. Men ellers enig med Ivan Pedersen fra Laban. Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision. Og så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge dansk#dkpol https://t.co/gdAxprPXgS — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) 17. maj 2019

Hendes kommentar møder kritik hos formanden for organisationen DJBFA, der er den største organisation for danske sangskrivere og komponister.

»Eurovision handler om mangfoldighed, og jeg mener ikke, at hun skal indskærpe den mangfoldighed. Jeg tænker, at det er mærkeligt, at man skal bruge en festlig lejlighed som denne til at rakke ned på nogle minoritetsgrupper,« siger Anna Lidell.

I Pia Kjærsgaards opslag på Twitter kritiserer hun desuden, at det nu til dags er mere undtagelsen end reglen, at landene synger på deres nationalsprog.

'Så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge dansk,' lyder det i opslaget.

Og netop det ønske lever den danske Eurovision-repræsentant til dels op. For selvom Leonora Colmer Jepsens sang 'Love is Forever' hovedsagligt består af engelske gloser, synger hun også på dansk. Ligeledes kommer hun forbi det franske og tyske sprog.

Torsdag sendte sangen hende videre fra semifinalen, og lørdag bliver det afgjort, om hun kan synge sig til tops. Det sker, når finalen klokken 21 løber af stablen for 64. gang. Denne gang i Tel Aviv i Israel.