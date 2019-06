Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mener, at hun - trods en til tider tumultarisk periode på formandsposten - har udfyldt sædet flot.

Modstanden mod hende har været forventelig, siger hun til DR.

»Der er nogle, der ikke kunne tåle, at jeg sad på den post. Det må jeg bare konstatere. Det har jeg levet med hele mit politiske liv,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun er på det seneste flere gange havnet i modvind efter at have delt ud af sine skarpe holdninger på det sociale medie Twitter.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Senest vakte Pia Kjærsgaard stor opsigt, da hun på Twitter kritiserede publikummet under DR's valgdebat i Koncertsalen.

For nylig beskyldte hun 'klimatosser' for at være skyld i Dansk Folkepartis dårlige EP-valg.

Og tidligere på året langede hun efter det internationale Melodi Grand Prix, som ifølge den garvede politiker var blevet 'for bøsset'. Dette medførte også en mindre 'shitstorm' på Twitter mod Pia Kjærsgaard, som blev beskyldt for at være 'uværdig' som folketingsformand.

Men Pia Kjærsgaard mener ikke selv, at hun er gået over stregen.

»Jeg synes ikke, at jeg har haft stærke politiske udmeldinger. Jeg har faktisk gjort mig umage og koncentreret mig om at være Folketingets formand.«

Også i forhold til flere af kollegerne på Christiansborg har Pia Kjærsgaard været i stormvejr. Eksempelvis da hun bad den konservative politiker Mette Abildgaard og dennes baby om at forlade folketingssalen.

Det fik Mette Abildgaard til tasterne på Facebook, hvor hun blandt andet spurgte:

»Hvad er det, du skriver imellem linjerne Pia? At jeg er en dårlig mor?«

Det er uvist, om Pia Kjærsgaard fortsætter som folketingsformand efter valget.