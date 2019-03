'Glem det, Vermund!'

Sådan indleder Folketingets formand, Pia Kjærgaard (DF), torsdag eftermiddag et opslag på Facebook, hvor hun langer ud efter formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

'Jeg har nu, igen, set, at Pernille Vermund forsøger at tale en dramatisk forskel på mig og Kristian Thulesen Dahl op i medierne - som et lidt ynkeligt led i hendes jagt på en plads i Folketinget,' skriver Pia Kjærsgaard videre i opslaget.

Opslaget er udgivet blot få timer før, at Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund for første gang tørner sammen i en direkte debatduel om stemmerne i Syd- og Sønderjylland.

Pernille Vermund.

Op til duellen har B.T. interviewet de to duellanter, hvor Pernille Vermund gjorde det klart, at hun ikke er nervøs forud for sammenstødet:

»Jeg er spændt. Der er gået næsten et halvt år, siden han fik invitationen. Man skal ikke underkende, at Pia Kjærsgaard har gjort et stort arbejde med at få strammet udlændingepolitikken. Men det er gået anderledes under Thulesen Dahl, og nu kommer vi som et reelt borgerligt parti, der vil gøre noget ved udlændingepolitikken fra grunden. Så er det spændende, om DF vil være med,« fortalte Pernille Vermund.

Og det er blandt andet dén slags udtalelser, som Pia Kjærsgaard er utilfreds med.

'Jeg vil godt fastslå: Der er ingen som helst politisk forskel på Kristian og mig. Overhovedet! Vi er forskellige personer med forskellige temperamenter. Dét er vi. Heldigvis,' skriver hun på Facebook og fortsætter:

Kristian Thulesen Dahl.

'Men politisk følger Kristian slavisk samme linje, som da jeg var formand: stram udlændingepolitik. Omsorg for ældre, syge og udsatte. Ansvarlig og seriøs økonomi.

Punktum! Han har min fulde opbakning. Selvfølgelig.'

Hun slutter sit opslag med at skrive:

'Så jeg vil egentlig have mig Vermunds omklamring af min person frabedt.'

Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermunds to timer lange debatduel går i gang klokken 17 i Folkehjem i Aabenraa. Du kan følge debatten live her på B.T.