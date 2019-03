Et mediestunt. Det er, hvad Pia Kjærsgaard kalder episoden med Mette Abildgaards datter i Folketingssalen.

B.T har tidligere fortalt om episoden, hvor Pia Kjærsgaard fik sin sekretær til at fortælle den konservative folketingspolitiker, Mette Abildgaard, at hun og hendes datter ikke var velkommen i Folketingssalen.

Det fik efterfølgende Mette Abildgaard til tasterne på sociale medier, og opslagene afgav en storm af delinger og utilfredshed med formanden. Sagen er efterfølgende gået verden rundt.

Men nu slår Pia Kjærsgaard tilbage, for hun siger, at Mette Abildgaard udnytter situationen til et mediestunt.

Det var en 'ekstraordinær situation' som var skyld i, at det konservative folketingsmedlem var nødsaget til at medbringe hendes fem månder gamle datter, Esther Marie, i folketingsalen. Men hun fik altså at vide af Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), at hun ikke var velkommen i salen, når hun havde et barn på armen.

Det fik Mette Abildgaard til at udtrykke utilfredshed med manglende fleksibilitet fra formandens side. Men formanden begrundede det senere med, at Folketingssalen skal være et alvorligt og ophøjet sted.

Pia Kjærsgaard forklarer i dag i et Facebook-opslag, at hun ikke tænkte nærmere over episoden efterfølgende. Men hun kunne straks se, at iPhonen blev hevet frem, og at Mette Abildgaard begyndte at skrive på den, ligesom hun også var hurtig til at søge sympati hos nogle af Enhedslistens folketingsmedlemmer'. Hun fortsætter opslaget:

'Men hun lod sig ikke nøje med det. En sagesløs folketingsbetjent skulle også spændes for vognen og blev fotograferet med lille Esther Marie på armen. Ingen har spurgt ham, om han er indforstået med, at det billede nu er gået hele verden rundt« skriver hun i opslaget.

Men Mette Abildgaard fastslår i et nyt facebook-opslag, som er henvendt til Pia Kjærsgaard, at der på ingen måde er tale om et stunt.

'Du antyder flere steder, at der var tale om et ”mediestunt” fra min side. Min folketingsgruppe vil kunne bekræfte, at jeg først til vores gruppemøde, ca. 6-7 minutter før afstemningerne i salen, fandt ud af, at jeg ikke alligevel var clearet. Altså at jeg var nødsaget til at stemme i Folketingssalen,' skriver hun og fortsætter:

'Årsagen til det var, at to sekretærer desværre havde talt forbi hinanden. Det var rigtig ærgerligt, men alle mennesker kan lave fejl. Så jeg havde INGEN planer om at skulle i folketingssalen den dag. Det med sekretærerne har jeg ikke tidligere fortalt nogen steder, for at skåne medarbejderne, men det kan være nødvendigt, når du anklager mig for et "stunt,' skriver hun.

Mette Abildgaard forklarer også i opslaget, at hendes telefon ikke blev brugt til at kontakte medierne med historien.

Mette Abildgaard er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Mette Abildgaard er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Foto: Sofie Mathiassen

'Kære Pia: Jeg skrev hverken en facebookopdatering eller sms til medierne, nej jeg skrev til den, der pludselig havde min datter, for at sikre mig, at hun havde det okay. At hun ikke græd og var ked af det. Som enhver anden mor ville gøre,' lyder opslaget.

Pia Kjærsgaard har efterfølgende udtalt til TV 2, at sagen vil blive taget op i Folketingets præsidium, så der kan blive lavet klare retningslinjer for børn i Folketingssalen.