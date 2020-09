Ny bog beskriver kritik fra Pia Kjærsgaard af Thulesen. Pia Kjærsgaard siger, at hun fortsat støtter Thulesen.

En ny bog beskriver på baggrund af anonyme kilder, at Dansk Folkepartis tidligere partiformand Pia Kjærsgaard ikke er imponeret over partiets nuværende formand, Kristian Thulesen Dahl.

Internt i partiet skulle Pia Kjærsgaard ifølge bogen have givet udtryk for, at Thulesen Dahl skal se at få strammet op. Og hun skulle være klar til at skifte Kristian Thulesen Dahl ud, hvis partiets nedtur fortsætter, skriver Ekstra Bladet.

Det sker med afsæt i bogen "Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet", der udkommer på mandag.

Ritzau har bedt Pia Kjærsgaard om en kommentar. Det har ikke været muligt at få et interview, men i en sms skriver Pia Kjærsgaard, at hun fortsat støtter Thulesen som formand for DF:

- Det er svært at kommentere en bog, man ikke har læst baseret på anonyme kilder, der henviser til interne møder, som jeg ikke kan genkende.

- Selvfølgelig har jeg som mange andre været ærgerlig, frustreret og ked af partiets situation. Det ændrer imidlertid ikke ved min opbakning til Kristian som Dansk Folkepartis formand, skriver Pia Kjærsgaard i en sms til Ritzau.

Allerede torsdag rykkede Pia Kjærsgaard ud med støtte til Thulesen Dahl. Det skete på Facebook i forventning om, at bogen ville sætte spørgsmålstegn ved, om Pia Kjærsgaard ønskede en ny formand.

Pia Kjærsgaard forventning blev bekræftet fredag, hvor Avisen Danmark og Ekstra Bladet som de første skrev om indholdet i bogen.

Torsdag skrev Pia Kjærsgaard på Facebook:

- Jeg har erfaret, at en ny bog "Kong Kristian -mennesket, magten og faldet", som udkommer her i weekenden, sætter spørgsmål ved min opbakning til Dansk Folkepartis ledelse.

- Det er i den forbindelse væsentligt for mig at fastslå, at formanden, Kristian Thulesen Dahl samt partiets øvrige ledelse har min fulde opbakning og støtte, skrev Pia Kjærsgaard torsdag.

Bogen beskriver ifølge Avisen Danmark og Ekstra Bladet også, at Morten Messserschmidt skulle have forberedt et kup mod Thulesen Dahl. Ifølge bogen skulle flere anonyme kilde have sagt, at Pia Kjærsgaard støtter Messerschmidt.

