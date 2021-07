Pia Kjærsgaard fik sig noget af en forskrækkelse, da hun søndag klippede sin ligusterhæk.

Den tidligere DF-formand kom nemlig op at toppes med en elektrisk hæksaks, da hun ville ondulere forstadshækken, og så måtte hun en tur på skadestuen.

»Når man klipper hen over med sådan en elektrisk hæksaks, så klipper man hen, og så skal man lige have det nederste. Og så klipper man ned. Det skal man nok ikke gøre. Man skal nok klippe op. Og så hakker den lige fat i mit lår, der er lidt for langt fremme,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

Hun fik sig en slem forskrækkelse, da hun kunne se blodet flyde.

»Man bliver bare forskrækket, for den siger bare blop, og så hopper den et par gange. Du ved, hvordan det er, hvis man står med en gren i en hæk, og man rammer den, så hopper den lige et par gange. Det samme her. Så tænker man 'what, hvad skete der lige her',« forklarer hun.

Pia Kjærsgaard satte sig ned på en bænk og råbte om hjælp. Heldigvis var hendes mand, Henrik Thorup, hjemme.

»Jeg måtte råbe meget højt. Jeg fik sat mig på en bænk og råbte på ham tre gange. Og han har tænkt: 'Hvad? Tag det roligt',« siger Kjærsgaard.

Derefter måtte hun en tur på skadestuen i Gentofte, hvor hun både fik en stivkrampevaccine og tre sting.

»Men selvfølgelig bliver man lidt forskrækket. Jeg kunne godt se, det var dybt. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle have nogle sting, og at jeg ikke bare kunne klare det med et plaster,« fortæller hun.

Men Pia Kjærsgaards kamp mod hækken var slet ikke overstået. Da hun kom tilbage fra skadestuen, gik hun i gang igen.

»Jeg er i gang – nu skal den bare ha', skal den. Jeg skal da have klippet hæk. Det bliver jo regn i næste uge. Så det skal jo overstås,« siger hun og forklarer:

»Det er jo altid mig, der klipper hæk derhjemme, og jeg har gjort det tusinde gange. Det er aldrig sket før. Så det var bare et uheld. Så jeg tror, at jeg fremover vil bestræbe mig på at tage den nede fra og op i stedet for,« siger Pia Kjærsgaard.

I næste uge drager hun atter mod Grækenland og sit hus på Santorini.

»Vi skal af sted i 14 dage, hvor vores børn også kommer derned. Det bliver dejligt. Hver morgen, når man står op, er himlen bare så blå, så blå,« siger den tidligere DF-formand.