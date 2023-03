Lyt til artiklen

Dansk Folkepartis stifter, Pia Kjærsgaard, kommer nu med et hårdt angreb på en tidligere Venstre-profil.

Hun mener ikke, at den tidligere Venstre-minister Søren Pind har format til at være formand for regeringens medieansvarsudvalg, han ellers blev tildelt i august sidste år.

'Vi mener ganske enkelt ikke, at Søren Pind har hverken professionelt eller menneskeligt format til at bestride en formandspost i et udvalg, hvis arbejde kan vise sig at blive afgørende for pressefrihedens fremtid,' skriver Pia Kjærsgaard i en klumme i Berlingske, og tilføjer:

'Slet ikke, når Søren Pind tilsyneladende er helt blind i forhold til at adskille egne subjektive interesser fra et overordnet hensyn til retssikkerheden.'

Her ses Søren Pind ministeruniform i forbindelse med en ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet i København i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun nævner, hvordan Søren Pind senest har været kritisk over for Nye Borgerliges nyligt afgåede næstformand, Henriette Ergemann, og så gør hun opmærksom på, at Søren Pind som afgående minister fik syet en 1800-tals-ministeruniform til sig selv.

'Er det mon i virkeligheden denne tid med begrænset ytringsfrihed, den selvudråbte »frihedsminister« Søren Pind drømmer sig tilbage til?,' skriver Pia Kjærsgaard.

Klart mest fylder dog Søren Pinds rolle og kommentarer i forbindelse med den nuværende DF-formand Morten Messerschmidts første dom i 2021 på seks måneders betinget fængsel for svindel med penge fra Meld og Feld.

Da skrev Søren Pind på Facebook, at Morten Messerschmidt var 'æresløs', og ikke kunne fortsætte som næstformand, der da var hans titel i Dansk Folkeparti.

Og netop det opslag blev liket af dommeren Søren Holm Seerup, der havde afsagt dommen over Morten Messerschmidt ved Retten i Lyngby.

Det var årsag til, at retssagen gik om, og lige før jul endte Morten Messerschmidt da også med at blive frikendt ved Retten i Frederiksberg.

'I Dansk Folkeparti ser vi med stor bekymring på Søren Pinds kommende arbejde i Medieansvarsudvalget, fordi vi må nære berettiget tvivl om, hvorvidt det bliver ytringsfriheden, som løber af med sejren, eller om vi må frygte en fremtid, hvor Pressenævnet udvikler sig til en smagsdommer i forhold til private menneskers meninger,' skriver Pia Kjærsgaard, der vil have statsminister Mette Frederiksen på banen.

'I den kommende tid vil vi derfor konfrontere pressens minister – statsminister Mette Frederiksen – med vores bekymringer,' skriver hun.

Pia Kjærsgaard, går du ikke i lidt for små sko, når Søren Pinds kritik af din egen partiformand fylder så meget i kronikken, hvor du skriver han ikke er egnet som formand for medieansvarsudvalg?

»Mener kronikken taler for sig selv,« svarer hun på sms.

B.T. har spurgt Søren Pind, om han har nogen kommentar til kritikken fra Pia Kjærsgaard.

»Det står jo enhver frit for at anlægge et injuriesøgsmål, hvis vedkommende mener, det kan vindes. Så vidt jeg kan se, er Kjærsgaard ikke den skadelidte og jeg har ikke modtaget nogen stævning. Så nej, det har jeg ikke,« svarer Søren Pind.