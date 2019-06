Man er 'nødt til at vælge'.

Sådan lyder forklaringen på, hvorfor stifteren af Dansk Folkeparti - Pia Kjærsgaard - ikke har fået en plads i den nye bestyrelse, som partiet netop har nedsat efter det katastrofale folketingsvalg.

Det fortæller gruppeformand Peter Skaarup til Ritzau:

»Der er mange opgaver, fordi vi nu kun er 16 tilbage. Så der bliver rigeligt med opgaver, og det får Pia Kjærsgaard en stor rolle i. Men selvfølgelig er det sådan, at der er mange velkvalificerede medlemmer af folketingsgruppen. Og et eller andet sted er vi nødt til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen,« siger han.

Pia Kjærsgaard under valgfesten hos Dansk Folkeparti i forbindelse med europaparlamentsvalget i maj. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pia Kjærsgaard under valgfesten hos Dansk Folkeparti i forbindelse med europaparlamentsvalget i maj. Foto: Liselotte Sabroe

Forleden stod det klart, at Pia Kjærsgaard efter folketingsvalget mistede sit hverv som formand for Folketinget.

Til B.T. har hun forklaret, at hun nu vil tilbage og 'være værdikriger' igen, ligesom hun mener, partiet skal til at 'genopfinde sig selv' og 'køre Dansk Folkeparti classic'.

Ifølge den politiske kommentator Jarl Cordua har hun med den udtalelse også inddirekte kritiseret partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, som overtog den post efter hende tilbage i 2012:

»Det kan ikke tolkes anderledes, når hun mener, at Dansk Folkeparti skal et andet sted hen, end der hvor det er nu. Så er det jo en kritisk af sin efterfølger,« forklarer han.

Han mener ikke, det er så overraskende, at Pia Kjærsgaard ikke har fået en plads i den nye bestyrelse, hvor partifomanden fortsat er Kristian Thulesen Dahl, mens gruppeformanden er Peter Skaarup.

Søren Espersen er næstformand, og derudover er der fundet pladser til Rene Christensen og Marie Krarup.

»Hun er jo også den tidligere formand, og så kan man sige, hvorfor skulle den tidligere formand være en del af den daglige ledelse. Det har hun jo været,« siger Jarl Cordua.

Ifølge den politiske kommentator bliver Pia Kjærsgaards rolle i partiet - der blev mere end halveret ved folketingsvalget i sidste uge - derfor nok den, at hun fortsætter, som hun tidligere har gjort:

»Pia Kjærsgaard skal vel være Pia Kjærsgaard. Hun fortsætter vel i rollen som en fritsvævende 'grand old lady', der kommenterer på alt, hvad der kommer hendes vej forbi og har skarpe holdninger,« siger han og fortsætter:

»Det er den frie rolle, hun har haft - også mens hun var Folketingets formand.«

Indtil videre har partiet ment, at det har været 'en vældig fordel'.

»Måske lige med undtagelse af, da hun udnævnte alle klimabekymrede til 'klimatosser'. Det var vel nok det dummeste, der blev sagt under hele valgkampen. Det, tror jeg, ikke gavnede Dansk Folkepartis vælgeropbakning,« fortæller Jarl Cordua.