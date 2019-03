Paradoksalt nok er der ganske vindstille omkring Christiansborg denne eftermiddag.

Den seneste tid har ellers budt på stiv kuling med momentane vindstød af stormstyrke omkring Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

Først blev Pelle Dragsted irettesat, da han fra Folketingets talerstol kaldte DF'eren Kenneth Kristensen Berths udtalelser for 'racistiske' - og i denne uge gik Mette Abildgaards (K) lille datter Esther Marie verden rundt, da formanden ikke ville have hende i salen under en afstemning.

Pia Kjærsgaard lader sig dog ikke slå ud, selv om hun ikke lægger skjul på, at virakken ikke passer hende.

»Det har jeg prøvet så tit i mine 35 år i politik. Man kommer ud af det igen på et tidspunkt. Og så er det altså bare om at stå rank og strunk og ikke lade sig blæse omkuld,« siger hun, da B.T. møder hende på hendes kontor på Christiansborg.

Det er i den grad kommet bag på hende, at en bemærkning til en folketingssekretær om at bede Mette Abildgaard forlade salen kunne give så megen polemik, at selv internationale nyhedsbureauer som AFP og Reuters har omtalt sagen.

»Hvis jeg havde været det mindste i tvivl om, hvorvidt jeg gjorde det rigtige, havde jeg nok været lidt forberedt på, at der kunne komme sådan et stormvejr. Men jeg er stadig ikke i tvivl om, at den beslutning, jeg traf tirsdag lidt i klokken 13, var den rigtige.«

Så du ville gøre det igen?

Man kunne jo også respektere mig som formand og tage debatten stilfærdigt efterfølgende frem for at puste det op. Pia Kjærsgaard (DF), formand for Folketinget

»Ja, det ville jeg.«

Det må alligevel give anledning til at tænke lidt over tingene?

»Jeg er drevet af en stor og grundlæggende respekt for folkestyret og folketingssalen. Jeg er meget konservativ, når det kommer til at bevare de værdier, vi har herinde. Derfor bedrøver det mig naturligvis, hvad der er sket på det sidste.«

Hvad er det, der bedrøver dig?

»At folk ikke har samme respekt for folkestyret, som jeg har. Man kunne jo også respektere mig som formand og tage debatten stilfærdigt efterfølgende frem for at puste det op. Jeg er bekymret over den politikerlede, der er blandt befolkningen, og det her gør det i hvert fald ikke bedre.«

»Folk spørger mig, hvilken forskel et vuggestuebarn i salen dog kan gøre, når vi alligevel er en stor børnehave. Det er jo ikke det, vi vil. Det er i hvert fald ikke det, jeg vil.«

Hvorfor tror du, dine episoder med Pelle Dragsted og Mette Abildgaard er kommet så vidt, som de er?

»Jeg er ikke i tvivl om, at det har helt afgørende betydning, at valget er tæt på. Det kan man mærke tydeligt herinde. Det er hektisk og intenst, og selv om valget ikke er udskrevet, er vi reelt i valgkamp.«

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

»Man kan ikke møde en kollega, uden at vedkommende siger, at 'der sikkert bliver udskrevet valg i dag'. Det tror jeg ikke, der gør. Ikke fordi jeg ved mere end alle andre, men mit bud er, at vi er to måneder fra valget.«

En anden forklaring kunne være, at du vurderer situationer anderledes end tidligere?

«Nej. Nej, nej, nej. Det tror jeg bestemt ikke.«

Er det et problem, at der rejses denne kritik af dig?

Det hedder fæstNe.... så fat det dog Stine Bosse og andre der ikke kan stave....#dkpol — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) March 6, 2019

»Tjo, men de partier, der er ivrigst i det her, er de partier, der ikke bakkede mig op som formand (Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternartivet, red.).«

Der har også været en del kritik af dig på Twitter...

»Ja, det skal jeg lige love for.«

6. marts skrev Pia Kjærsgaard eksempelvis 'så fat det dog' til erhvervskvinden Stine Bosse, der skrev 'fæste lid til' og ikke 'fæstne lid til', hvilket Pia Kjærsgaard fandt mere korrekt. Ifølge Dansk Sprognævn er der valgfrihed mellem de to ord.

Set i lyset af debatten, der bestemt ikke har styrket folkestyret, burde Mette Abildgaard have ladet være med at gøre så stort et nummer ud af sagen Pia Kjærsgaard (DF), formand for Folketinget

»Jeg troede egentlig, man kunne have lidt pingpong på Twitter. Det kan man så ikke.«

Har du fået gode råd om Twitter, inden du kom på?

»Nej, det kan jeg godt finde ud af selv. Men fremover vil jeg nok springe de hurtige bemærkninger over og bruge det mere til at komme i kontakt med pressen.«

Er der så en lære, man kan drage af det stormvejr, du er havnet i på det sidste?

Synes du, Pia Kjærsgaard er en god formand for Folketinget?

«Det er der, men det er ikke mig, der skal drage den. Set i lyset af debatten, der bestemt ikke har styrket folkestyret, burde Mette Abildgaard have ladet være med at gøre så stort et nummer ud af sagen. Havde hun ikke skrevet på Facebook, havde vi jo ikke brugt dagevis på at diskutere et så lille emne.«

»Jeg synes faktisk, det har været helt forrykt.«