Det virker bekendt.

Den politiske arena og medierne har i disse dage forvandlet sig til en regulær kampplads for Venstres folketingsmedlemmer.

Men tilstanden vækker også genkendelse i et andet parti, nemlig i DF, hos den tidligere formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard.

De offentlige angreb og tvivlsspørgsmål minder hende nemlig om hendes politiske karriere i 90'erne, det fortæller hun til Berlingske.

Pia Kjærsgaard er tidligere formand for Folketinget. Foto: Thomas Lekfeldt

De seneste dage har mildest talt været kaotiske i Venstre.

Angrebene i partiet, som skaber usikkerhed om linjen og ledelsen, giver Pia Kjærsgaard (DF) 'ubehagelige dejavuer' til dengang, at hun var medlem af Fremskridtspartiet.

»Jeg fornemmede konflikten fra dengang fuldstændig tydeligt igen. Det der med at man bliver nødt til at understrege, at nu skal vi også tale om politik, og så havner det hele alligevel med genvordigheder, uenigheder og forskelligheder,« siger Pia Kjærsgaard til Berlingske.

Pia Kjærsgaard henviser altså til de dage, uger og måneder i starten af 1990'erne, hvor Fremskridtspartiet gik fuldstændig i opløsning for rullende kameraer under et landsmøde, som sidenhen er blevet sammenlignet med 'en lokalrevy på speed'.

Pia Kjærsgaard er stifter af Dansk Folkeparti og var fra 1995 til 2012 formand for partiet. Foto: Thomas Lekfeldt

Flere husker måske klippet, hvor at en vred vestjyde i catalinajakke rundede sin tale af med at kalde Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup for "tøsedrenge".

Efter landsmødet, hvor medlemmerne ikke engang kunne blive enige om en dirigent, brød Pia Kjærsgaard ud af Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti med blandt andre Kristian Thulesen Dahl.

Så med sit kendskab til kaos i et parti, mener hun, at Venstre nu har en vigtig opgave i omgående at få styr på partilinjen. For 'det er den sikre politiske død, hvis man fortsætter i samme spor', mener hun.

Hvis vi lige spoler tiden tilbage, så startede kaosset i Venstre, da der var ballade om valget til partiets gruppeledelse. Så kom den opsigtsvækkende melding fra Kristian Jensen til Berlingske, hvor han udtaler, at Venstre bør forlade tanken om et midtersøgende regeringssamarbejde og i stedet arbejde på at genskabe den klassiske blå blok.

Jeg er glad og taknemlig med opbakningen fra @venstredk s folketingsgruppe til igen at blive gruppeformand. Det bliver en stor og spændende opgave #dkpol — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 5, 2019

Næstformanden modsagde altså sin egen formands tidligere udmelding, og han skabte dermed tvivl om retningen for formandsskabet i Venstre.

Men på Venstres sommergruppemøde i weekenden slog Lars Løkke Rasmussen det fast, at folk ikke længere bør være i tvivl om linjen.

»Det, jeg siger, det er det, der gælder,« sagde den tidligere statsminister og understregede atter, at han ikke vil låse sig selv fast i den blå blok, men fortsat vil undersøge muligheden for politisk samarbejde henover den politiske midte.

Kjærsgaard anerkender, at Lars Løkke som partiformand lægger linjen. Men i dette tilfælde er hun bare uenig. Hun mener nemlig, at der er behov for en samlet borgerlig opposition som modpol til den røde blok, som lige nu sidder på magten.

Her ses Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen ved pressemødet i forbindelse med Venstres sommergruppemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen

Siden Dansk Folkepartis opstandelse har partiet kørt parløb med Venstre, men den hidtil stærke alliance har hun svært ved at se i dag.

»Det er meget mærkeligt at få sådan en kold skulder, når man har været solid og loyal overfor Venstre, siden Anders Fogh fik magten,« siger hun.

Hvis man spørger Kjærsgaard, om parløbbet med Venstre fortsat er eksisterende, så er sagen en anden i dag.

»Nej. Det kan jeg jo forstå på Lars Løkke Rasmussen, at det ikke gør længere,« siger hun.

Hun understreger, at de først og fremmest skal have fundet ud af, om Lars Løkke er statsministerkandidat om fire år. For selvom han har fastslået, at det er han, så er hun ikke overbevist.

»Ja, det gjorde han. Men det har jeg bare mine tvivl om. Og den tvivl deler jeg med rigtig mange. Nu skal vi i den kommende tid finde ud af, hvad Venstre vil i fremtiden. Vil Venstre basere sig på de Radikale, eller vil de basere et samarbejde med de andre partier i blå blok,« siger Pia Kjærsgaard.