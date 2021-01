'10. januar har jeg været valgt til Folketinget i 37 år. Men jeg mindes ikke tilstande, som dem vi har nu.'

Sådan lyder det blandt andet fra Pia Kjærsgaard i et længere indlæg på Facebook søndag.

Men hvad er det så, der er så særligt på Christiansborg lige i øjeblikket?

Stifteren af Dansk Folkeparti og nuværende udlændingeordfører i partiet kommer med flere eksempler:

1. januar fortalte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han forlader Venstre. Nu skal han foreløbigt være løsgænger i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 1. januar fortalte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han forlader Venstre. Nu skal han foreløbigt være løsgænger i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe

'Jeg har ikke tal på løsgængere længere. Eller partihoppere til andre partier. Og jeg sidder trods alt tæt på. Hvad tænker man om os blandt folk, der trofast møder op på valgdagen og sætter krydset ved et parti eller afgiver en personlig stemme? Jeg tror ikke, det altid er positive tanker' skriver hun.

Men ud over de mange løsgænger, senest den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der 1. januar forlod Venstre, nævner hun også udfordringerne hos Dansk Folkeparti.

Partiet hun selv grundlagde tilbage i 1995, og frem til 2012 var formand for.

'Der skal ske noget. Vi skal virkelig tage os sammen for at genvinde tilliden. Vi blev stiftet i 1995 med en fast kurs. For det danske folk. Med en stram udlændingepolitik. Med en god socialpolitik, hvor vi kærer os om de svage og ældre. Stor modstand mod EU som bestemte mere og mere over nationalstaterne,' skriver hun.

Der har været hård kritik af Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, for ikke at være stærk nok. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der har været hård kritik af Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, for ikke at være stærk nok. Foto: Liselotte Sabroe

Dansk Folkeparti ligger lavt i meningsmålingerne, og Pia Kjærsgaard erkender blankt, at der skal gøres nogle ting her i 2021:

'Vi er kommet igennem med rigtig meget. Vi har haft stor troværdighed hos danskerne, den skal genvindes. Hvordan det skal gøres, må vi gøre op med os selv i det nye år,' skriver hun.

Pia Kjærsgaard lover i hvertfald, at hun vil gøre sit.

'Jeg er klar. Kampgejsten er i top. Alt det vi har nået, må ikke gå til spilde. Vi holder af Danmark.' slutter hun sit indlæg.