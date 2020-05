Pia Kjærsgaards kritik af sundhedsministeren gav forleden bagslag. Nu svarer hun tilbage.

Den 9. april mente tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet Knud Erik Andersen på Twitter, at det er ’populisme af værste slags, når sundhedminister Magnus Heunicke ’stiller sig op i Københavns lufthavn og agerer lossemedarbejder af værnemidler fra Kina’.

Knud Erik Andersen sluttede med et ’Det kunne Trump ikke have gjort bedre’, og efterfølgende delte Pia Kjærsgaard hans ord med tilføjelsen: ’I den grad enig’.

Nu er Dansk Folkepartis udlændige- og dyrevelfærdsordfører imidlertid selv aktiv med billeddeling på de sociale medier, og her tiltrak hendes opslag 12 dage senere stor opmærksomhed.

I den grad enig! #fkpol https://t.co/nZEyGWKGs2 — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) April 9, 2020

Den 21. april lagde Pia Kjærsgaard nemlig et billede op af sig selv foran en masse kasser med værnemasker fra Taiwan – og her mente flere, at Pia Kjærsgaard var dobbeltmoralsk.

Twitter-brugeren Randahl Fink Isaksen, der sidste år af mediet Zetland blev udråbt til den ’allermest centrale skikkelse i debatten på Twitter om det kommende folketingsvalg’, satte Pia Kjærsgaards to udmeldninger op imod hinanden og skrev ’Det her er helt perfekt’.

Det fik blandt andet komiker Anders Fjeldsted til at skrive ’Siri, hvad er en hykler?’

Tidligere folketingsmedlem Özlem Sara Cekic satte også Pia Kjærsgaards to opdateringer op imod hinanden og skrev: ’Behøver ikke ord. Billederne siger alt’.

Her modtager jeg 200.000 værnemasker fra Taiwan, som er en generøs gave til Danmark. Mange tak, vi har brug for dem for at begrænse coronasmitten.#dkpol pic.twitter.com/sRb3mkJPam — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) April 21, 2020

Twitter-folket fortsatte med ord som ’Dagens selvmål’, ’Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt’.

TV 2 News-vært Uffe Tang skrev direkte til Pia Kjærsgaard på Twitter: ’Du får en opringning fra den kinesiske ambassade om 3,2,1..’, hvilket Pia Kjærsgaard svarede tilbage med en glad smiley og beskeden ’Jeg skal nok fortælle, hvis det sker’.

Hun svarede også Berlingske-journalisten Christian Birk, der i samme glade smiley-tone skrev ’Det her er da lidt sjovt’.

'Hold nu op. Jeg blev spurgt af ambassadøren, om jeg ville deltage. Og naturligvis ville jeg det. Jeg har altid støttet Taiwan og ikke kommunistkina. Og i modsætning til Heunickes stunt var medierne ikke hidkaldt. Og er bare glad for Taiwans generøsitet,' skrev Pia Kjærsgaard.

Behøver ikke ord. Billederne siger alt:) #dkpol pic.twitter.com/nNdntu6GEi — Özlem Sara Cekic (@cekicozlem) April 21, 2020

Hun indrykkede også et læserbrev i Ekstra Bladet, efter at de på deres satireside ’Slyngelstuen’ havde lavet sjov med episoden.

'Så har Ekstra Bladets brækspand på side 2 i går igen stukket hovedet ud fra kælderen og været lystig ved at fordreje sandheden bag mit tweet af sundhedsminister Magnus Heunicke, der til ære for fotografen agerer lossemedarbejder i Københavns Lufthavn, og så mit billede, hvor jeg står foran donerede kasser af værnemidler fra Taiwan,' skrev hun blandt andet.

Den tidligere minister og folketingspolitiker Søren Pind forsvarer Pia Kjærsgaard på Twitter. Han forstår ikke, ’at man ikke kan se forskel på at vise støtte til et lille land truet af af verdens største kommunistiske diktatur og så ren ministerpopulisme.’

'Det, Pia Kjærsgaard gør der, er modigt og rigtigt. Nogen skal stå op imod Kina,' tilføjer han.

Det er utrolig at man ikke kan se forskel på at vise støtte til et lille land truet af verdens største kommunistiske diktatur og så ren ministerpopulisme. Taiwan fortjener al den opmærksomhed, dets kamp mod at blive opslugt af Kina kan få. Og dets forbilledlige kamp mod corona https://t.co/U7192dw5sM — Søren Pind (@sorenpind) April 22, 2020

Og så kommer vi langt om længe til Pia Kjærsgaards endelige udlægning af situationen.

Da B.T. mandag interviewer hende om sit nye liv på det sociale medie Instagram – hvor hun også har postet sit debatterede foto foran værnemaskerne fra Taiwan – holder hun fast.

»Hvis man ikke kan se forskel, så er det fordi, man ikke vil,« lyder det fra Pia Kjærsgaard.

Hun uddyber:

»Jeg har siden 1988 haft et tæt samarbejde med Taiwan og vil selvfølgelig gerne med ud og modtage værnemasker, når jeg bliver spurgt af ambassadøren. Og der står verdenspressen ikke klar.«

Hun tilføjer:

»Der synes jeg, der er forskel i forhold til, at sundhedsministeren får pressen ud og dækker, at han i 10 minutter losser værnemidler fra Kina.«

Kritikken preller generelt af på Pia Kjærsgaard, der kalder Twitter for ’elitens kloak’.

»De falder over mig, uanset hvad jeg gør. Jeg er på Twitter, uanset hvad de siger. Der er jeg helt kold.«