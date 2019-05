Titlen som Folketingets formand regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark. Man skal sørge for, at de folkevalgte har de bedste rammer for arbejdet på Christiansborg, ligesom man skal være en samlende figur for alle inden for murene.

Derfor kan det komme som lidt af en overraskelse, da Folketingets formand i et interview med Berlingske direkte opfordrer Lars Løkke Rasmussen (V), Mette Frederiksen (S) og Kristian Thuelsen Dahl (DF) til at indgå en flertalsregering.

Hun udtaler, at en flertalsregering bestående af S, V og DF er 'det eneste rigtige'. Men da hun tiltrådte opgaven som formand udtalte hun også, at hun lovede at være 'hele Folketingets formand'.

Politisk kommentator Jarl Cordua kalder det for en ny tendens, at Folketingets formand ikke længere er helt så neutral, men snarere blander sig i den politiske spin.

»Historisk har vi set folketingets formand som dem, der forsøger at være brobyggere mellem partierne og som ikke blander sig i valgkampe.«

Jarl Cordua peger på Pia Kjærsgaard og hendes forgænger som eksempler på denne tendens. DF-veteranen overtog posten som Folketingets formand fra Socialdemokraten Mogens Lykketoft i 2015.

»Pia Kjærsgaard har fra starten gjort det til en selvstændig pointe med at udtale sig om hvad som helst. Det falder tilbage på dem, der har valgt hende som formand.«

»Man må give Pia Kjærsgaard det, at hun er den, hun er, og brænder for politik, fordi hun har holdninger. Så kan man ikke være overrasket over, at hun giver den kant. Hun har ikke været en samlende formand, men en splittende formand,« siger den politiske kommentator.

Pia Kjærsgaard har tidligere fået kritik af sin måde at håndtere rollen som formand på. I februar blev hun kritisteret af flere politikere fra rød blok, da hun afbrød og irettesatte Enhedslistens Pelle Dragsted.

Han havde i en debat i Folketinget brugt vendingen 'racistisk' om en kommentar fra Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth.

Det fik blandt andet Zenia Stampe (RV) til at slå et opslag på facebook op med overskriften: 'Afsæt Pia Kjærsgaard som Folketingets formand'. Til TV 2 forklarede hun, at Pia Kjærsgaard 'ikke kan finde ud af at lægge sine partipolitiske holdninger væk'.

Som Folketingets formand får Pia Kjærsgaard samme millionhyre som statsminister Lars Løkke Rasmussen. Hun får også stillet en bil med chauffør og en bolig ved Christiansborg til rådighed, men om hun må give nøglerne videre til en ny formand efter folketingsvalget, vil tiden vise.