For regeringen og støttepartierne er det en positiv nyhed, at man nu har landet en aftale om midlertidigt børnetilskud til fattige familier.

Spørger man Pia Kjærsgaard (DF), så er det modsatte gældende.

»Det er en rigtig dårlig nyhed. Jeg forventer, at der kommer mange af de her aftaler, hvor man bruger løs af skatteydernes penge på folk fra en anden del af verden,« siger hun.

Tirsdag præsenterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten aftalen om midlertidigt børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

Hvor meget er børnetilskuddet på? Modtagere af integrationsydelse får 700 kr. per barn om måneden. Enlige ramt af kontanthjælpsloftet får 600 kr. per barn om måneden. Par ramt af kontanthjælpsloftet får 550 kr. per barn om måneden. Alle enlige forsørgere får et tilskud på 650 kr. om måneden. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil eksempelvis betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Børnetilskuddet er den første delaftale, som udspringer fra det forståelsespapir, som Socialdemokratiet dannede regering på baggrund af.

I delaftalen har man afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet. Det forventes, at i omegnen af 27.900 børn får gavn af tilskuddet. Børn, som ifølge Socialdemokratiet lider 'store fundamentale afsavn'.

For Venstres Morten Dahlin er det dog heller ikke en positiv nyhed for børnene.

»Det er ærgerlig nyhed. Mest for de børn, som nu ikke får lov til at opleve, at deres forældre går på arbejde om morgenen. Når ydelserne bliver hævet, så arbejder færre.«

I hans optik er det en 'klokkeklar lempelse', et skridt i den forkerte retning og utroværdigt af statsministeren. For han mener, at Mette Frederiksen har lovet det modsatte.

Sejeste @SamiraNawa og jeg har forhandlet længe for at få sikret en midlertidig ydelse til de allerfattigste familier. Mest til dem der har allermindst. Vi fik en aftale her til morgen. Så midlertidigt glade #dkpol pic.twitter.com/mn4bzZtOxb — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) September 3, 2019

I april sagde hun, at der ikke ville blive lempet i udlændingepolitikken, og ydelserne ikke ville blive hævet, hvis hun skulle sætte sig på regeringsmagten.

I Pia Kjærsgaards ører lyder delaftalen derfor også som et løftebrud, mens det for Morten Dahlin i mildeste fald står i meget stærk kontrast til udmeldingen under valgkampen.

Enige er de om, at statsministeren svigter sine løfter om en stram udlændingepolitik.

»Nu får flere udlændinge flere penge mellem hænderne, og det tror jeg ikke gavner samfundet. Der er også danskere, som kommer i klemme, men de må prøve at tage hånd om deres tilværelser,« siger Pia Kjærsgaard, som mener, at niveauet på ydelserne i forvejen er højt.

Men Peter Hummelgaard afviser dog helt, at der er tale om en lempelse af udlændingepolitikken.

»Jeg accepterer ikke den præmis. Det handler ikke om udlændingepolitik. Det handler om, at børn skal have en god opvækst,« siger han ifølge DR.

I Venstre og Dansk Folkeparti så man hellere at pengene i stedet blev brugt på andre områder. Pia Kjærsgaard mener, at de ældre og syge kunne have haft gavn af de mange millioner, mens Morten Dahlin hellere så, at man fik prioriteret flere sygeplejerske og politibetjente.