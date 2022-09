Lyt til artiklen

En anbefaling fra en kommission om at indføre tørklædeforbud i folkeskolen vakte opsigt.

En muslimsk gruppe med tilknytning til Hizb ut-Tahrir demonstrerede lørdag på slotspladsen på Christiansborg i København, hvor Københavns Politi var til stede for at sikre at alt forløb sig i ro og orden.

Det fik Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard til at dukke op til arrangementet. Og her spottede hun to personer iført burka og niqab.

En beklædning, som siden 2018 ikke har været lovlig at bære i offentligheden, da man indførte maskeringsloven.

Derfor retter Pia Kjærsgaard en skarp kritik af det københavnske politi.

»Det er grotesk, at der ikke gribes ind, når der foregår noget ulovligt for øjnene af flere betjente. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg er bange for, at politiet undlader at gøre noget ved. Der var i hvert fald to betjente til stede. Det undrer mig, at man så bare ignorer det her,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

»Vi kan ikke leve med et islamisk samfund, hvor kvinder gemmes væk i niqabber. Derfor har vi indført forbuddet – og det skal håndhæves. Danskere får bøder for de mindste overtrædelser – hvorfor bliver der så ikke givet bøder til niqab-kvinder, der åbenlyst overtræder straffeloven? Det er simpelthen ikke i orden.«

Men i et skriftlig svar fra Københavns Politi, så var der ikke meget de kunne gøre.

»Københavns Politi observerede i forbindelse med den pågældende demonstration to personer, hvis ansigt var tildækket. Idet demonstrationens formål var at vise utilfredshed med et muligt forbud mod tørklæde i folkeskolen, vurderede Københavns Politi, at tildækningen tjente et anerkendelsesværdigt formål, hvorved forbuddet mod maskering af ansigtet i forbindelse med en forsamling ikke gjaldt.«

I løbet af lovens første to år blev der rejst i alt 60 sigtelser, skriver Berlingske. 22 af dem skyldtes niqab og burka, mens de resterende 17 omhandlede anden maskering.

Tørklædeforbuddet, som i første omgang fik demonstrationen søsat har vakt en del opsigt. Blandt andet har Kefa Abu Ras, medstifter af organisationen Søstre mod vold og kontrol, trukket sig fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, skrev med DR.

Det sker, efter at kommissionen onsdag sidste uge foreslog at indføre et forbud mod hovedtørklæder i grundskolen. Siden har to kommissionsmedlemmer, hvoraf Kefa Abu Ras var det ene, været med til at så tvivl om kommissionens eget forslag.

»Jeg må indrømme, at jeg har ikke været god nok til at stå fast på mine synspunkter. Jeg må indrømme, at det gik for stærkt for mig personligt,« sagde hun til DR.

»Jeg mener ikke, at man kan løse det her problem med tvang. Jeg anerkender, at det er et problem med nogle småpiger, som bliver påtvunget hovedbeklædning.«