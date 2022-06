Lyt til artiklen

Kristian Thulesen Dahl har oplyst til B.T., at han ikke kommer til valgfest hos DF.

Det har han gjort, da han skal til et familiearrangement.

Det har efterladt DFs tidligere formand Pia Kjærsgaard meget overrasket.

»Jeg er overrasket. Han havde sagt, at han ville komme,« siger hun til TV 2.

Sammen med resten af Dansk Folkeparti står Pia Kjærsgaard i Folketingets Snapsetinget, hvor de har dækket op til fest.

Men det bliver som sagt uden Kristian Thulesen Dahl på gæstelisten.

Det er dog ikke så overraskende lyder det fra B.T.s politiske redaktør.

»Ifølge Kristian Thulesen Dahl er det en tradition som skal holdes i hævd, men det er åbenbart 25 år, at den tradition sidst blev afholdt. Det virker som en tynd undskyldning,« fortæller Anders Leonhard.

»I visse dele af DF spekuleres der i om Thulesen Dahl er på vej over i et Inger Støjberg parti. At han bliver væk i aften får ikke spekulationerne til at blive mindre.«

B.T. havde også en snak med Pia Kjærsgaard, det var dog en lidt anden tone.

Du kan se videoen øverst i artiklen.