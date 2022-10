Lyt til artiklen

Kan man godt kalde en offentligt ansat i ældreplejen for en indianer eller er det en krænkelse?

Det er der tydeligvis ret så delte holdninger om på Christiansborg.

Onsdag blev et videoklip, hvor De Konservatives formand Søren Pape Poulsen sagde, at der skal være flere indianere i ældreplejen, delt på sociale medier.

»På Twitter antyder socialdemokratiske ministre, at jeg sviner offentligt ansatte til ved at kalde dem indianere.

Jeg må indrømme, at jeg er lidt målløs,« lød det onsdag morgen fra Søren Pape Poulsen på Facebook.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er en af dem, der har kritiseret indianer-udtalelsen fra Pape.

»Først vil han fyre 40.000, nu kalder Søren Pape dem for “indianere”. Kunne man forestille sig, han ville tale sådan om bankdirektører og IT-eksperter?,« lød det på Twitter fra Heunicke på dagen, hvor valget blev udskrevet.

B.T. har fanget Magnus Heunicke på Christiansborg for en kommentar.

Du er åbenbart krænket over, at Søren Pape Poulsen siger, at der er brug for flere indianere i ældreplejen. Hvor går grænsen for, hvornår du er krænket?

»Jeg føler mig ikke krænket overhovedet, mens jeg synes, at vi skal tale vores offentligt ansatte op, og der er flere offentligt ansatte, jeg har talt med ude på hospitaler og i ældrepelejn, der vil have, at vi politikere skal tale deres faglighed og uddanelse op, og ikke kalde dem sådan noget som indianere,« siger han.

Men du nævner jo på Twitter, at Søren Pape Poulsen vil fyre 40.000 og kalder dem indianere. Men du føler dig ikke krænket?

»Nej, jeg er meget svær at krænke,« siger han.

Du bliver ikke krænket, men du skriver jo, han har kaldt offentligt ansatte for indianere. Hvorfor gør du det, hvis du ikke mener, det er krænkende?

»Ord skaber virkeligheder, og jeg synes, at vi burde have en fælles interesse i, at tale det her fag op og tale de medarbejdere, der er i vores ældrepleje op,« siger ministeren.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti er dybt forundret over, at det er krænkelse at kalde offentligt ansatte for indianere.

«Nu må det altså holde op. Jeg har ikke ord for, hvad der så skal til for, at nogen bliver krænket, Jeg er ved at kaste op over det,« siger hun og ryster på hovedet.

