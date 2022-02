Det var prisen, der skulle betales for, at der kan blive ro i partiet. Og det har hun det helt fint med.

Sådan lød det fra Pia Kjærsgaard, før hun gik ind til dagens gruppemøde i Dansk Folkeparti. Her skal der vælges ny ledelse til partiet, efter at Morten Messerschmidt sidste søndag blev ny partiformand.

Pia Kjærsgaard bliver dog ikke en del af ledelsen i Dansk Folkeparti fremover.



Det bekræftede hun selv, før hun gik ind til gruppemødet.

Det var nødvendigt for at skabe ro i partiet, lød det fra den tidligere formand.

»Der har været så meget tumult og stribevis af ultimatummer i forhold til det ene og det andet. Og så vigtigt er det ikke for mig,« sagde Pia Kjærsgaard.

Men du spillede dig selv på banen som en del af ledelsen under formandsvalgkampen?

»Ja, det gjorde jeg da, men helt ærligt, altså. Morten Messerschmidt er blevet valgt som formand med et stort flertal, og nu håber jeg, han kan få stablet det her på benene.«



Ærgrer du dig over ikke at få en plads i gruppeledelsen?

»Nej, det gør jeg ikke, for det, jeg kan gøre, er at bakke op, alt hvad jeg overhovedet kan, omkring Morten, og det kan man gøre på mange måder.«



Men du sagde selv i formandsvalgkampen, at du godt kunne tænke dig en ledende plads. Hvad bliver din plads så, når du ikke komme i gruppeledelsen?

»Jamen, den bliver, at jeg står 100 procent bag Morten og rådgiver ham i forhold til det, han gerne vil have. Jeg har trods alt en vis erfaring som formand og leder. Og det tager han altid positivt imod, og det er jeg selvfølgelig glad for.«

Var det her prisen for, at der kunne blive ro omkring den nye ledelse og i partiet?

»Jeg håber bare, der kan blive ro nu. Nu har jeg gjort mit, og så håber jeg, at andre gør det samme. For mig har det altid været vigtigt, at man ikke sætter personen over partiet. Og det synes jeg godt nok, der er nogen, der har gjort i den seneste tid,« lød det fra Pia Kjærsgaard.

Ifølge B.T.s oplysninger har mindst halvdelen af folketingsgruppen haft en indædt modstand mod et comeback for Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkepartis gruppemøde begyndte kl. 11, og det er altså her, at den nye gruppebestyrelse bliver vedtaget

Den består foruden Messerschmidt af en gruppeformand, politisk næstformand, gruppesekretær og et menigt medlem.

Internt i partiet nævnes navne som René Christensen og Dennis Flydtkjær, ligesom det heller ikke er udelukket, at Peter Skaarup kan redde sig en plads i ledelsen, selv om han skulle miste posten som gruppeformand.