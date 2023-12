»Man kan godt sige, at vi bliver besat,« siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet om den forsvarsaftale, som den danske regering har indgået med USA.

Han nuancerer dog straks efter sit synspunkt.

»Der er naturligvis meget stor forskel på, om vi har inviteret de amerikanske styrker selv eller om man – som det er tilfældet med Ukraine – har fremmede styrker i landet mod sin vilje,« siger han.

»Man talte jo også om 'empire by invitation', da USA blev inviteret til Europa i 1949, fordi Europa ikke kunne forsvare sig selv,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke noget alternativ, fordi vi kan ikke forsvare os selv,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Peter Viggo Jakobsen udtaler sig efter, at det i dag stod klart, at Danmark nu indgår en tiårig uopsigelig forsvarsaftale med USA, som betyder at amerikanske soldater nu kan udstationeres i Danmark.

Hvis Danmark pludselig skulle skifte mening og få lyst til at bede amerikanerne forlade Danmark, så kan Danmark ikke sende soldaterne hjem. Dermed vil udenlandske soldater opholde sig i Danmark mod vores eget ønske.

Det bekræftede forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag på pressemødet.

Troels Lund Poulsen afviste dog klart, at der var tale om, at Danmark blev besat.

Peter Viggo Jakobsen forstår godt, at amerikanerne gerne vil have en uopsigelig aftale de første ti år.

»Amerikanerne kommer sandsynligvis til at bruge en del penge på udstyr og bygninger til materiel i denne forbindelse. Man kan godt forstå, at de egentlig gerne vil have sikkerhed for, at de ikke pludselig bliver bedt om at forlade landet i utide,« siger han.

Peter Viggo Jakobsen forklarer også, at en uopsigelig aftale skaber ro for den danske regering.

»I 80erne blev regeringen pålagt af Folketinget at føre en politik overfor NATO, som den egentlig var imod. Er der en uopsigelig aftale, så kan man nemmere sige, at der ikke er noget at gøre ved det, hvis man senere pludselig står i en politisk situation, hvor der er modstand mod aftalen,« siger han.

De amerikanske soldater skal udstationeres på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Regeringen ville ikke sætte tal på, hvor mange amerikanske soldater, der er tale om, da det ikke er endeligt fastlagt. Statsministeren forklarede desuden, at det kan variere i perioder.

Hun sagde dog, at det vil være »synligt i gadebilledet« og danskerne vil møde amerikanske soldater »i Brugsen«.

Selve aftaleteksten er endnu ikke offentligt tilgængelig. Det ville ske torsdag, lød beskeden på pressemødet.

