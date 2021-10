En opgørelse over hele landets borgmestres vederlag slår det fast, at Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel tjener absolut mest.

Han fik i 2020 et samlet vederlag på over 1,7 millioner kroner i vederlag om året. Det giver en månedsløn på 148.638 kroner i 2020.

Det skriver TV 2.

Fra Peter Rahbæk Juel og ned til listens både anden, tredje og fjerdeplads er der dog ikke langt – det er nemlig kun lige over 13.000 kroner, der skiller førstepladsen fra fjerdepladsen.

På Odense Kommunes hjemmeside fremgår det, at næsten en tredjedel af Peter Rahbæk Juels løn stammer fra medlemskaber i diverse bestyrelser.

Eksempelvis tjener borgmesteren over 22.500 kroner for at være medlem i bestyrelsen for University College Lillebælt.

Det absolut største vederlag hiver Peter Rahbæk Juel dog hjem fra Odense Havn A/S, hvor han sidder som næstformand i bestyrelsen. Det får han 200.000 kroner om året for.

Borgmestre med den højeste løn i 2020 1. Peter Rhbæk Juel (S), Odense Kommune, 1.783.663 2. Lars Krarup (V), Herning Kommune, 1.773.947 3. Jacob Bundsgaard (S), Aarhus Kommune, 1.771.775 4. Michael Ziegler (K), Høje-Taastrup Kommune, 1.770.479 5. Jørn Pedersen (V), Kolding Kommune, 1.718.715 Kilde: Kaas & Mulvad for TV 2.

»Samlet set i 2021 har jeg haft for meget på brættet. Det gør også, at jeg fremadrettet vil se, om jeg kan få lidt mindre. Jeg vil også gerne kunne se min familie en gang imellem og mine venner,« siger Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2.

I 2021 er borgmesterens vederlag steget til i alt 1.814.078 kroner om året. Det skyldes, at vederlaget for flere af hans bestyrelsesposter, såvel som vederlaget han modtager, for at være borgmester er steget.