En af østeuropæernes største fjender, Dansk Folkepatis retsordfører Peter Kofod Poulsen, har giftet sig med en kvinde fra Bulgarien, skriver JydskeVestkysten.

»Der er ikke noget dobbeltmoral i det her. Der er masser af gode mennesker i Østeuropa, og så er der kriminelle østeuropæere, der skal sendes retur omgående, hvis de kommer til Danmark,« fortæller han.

I 2014 oprettede Peter Kofod Poulsen hjemmesiden meldenøsteuropæer.dk, hvor han opfordrede danskerne til at anmelde kriminelle østeuropæere. Det blev mødt med en del kritik, og han blev efterfølgende politianmeldt, da nogle syntes, at siden var racistisk. Det resulterede i, at hjemmesiden blev lukket ned.

Retsordføreren undskyldte i JydskeVestkysten i november 2016. Han forklarede den racistiske adfærd med sin unge alder, og at han efterfølgende havde mødt mange regelrette østeuropæere.

Herunder kan du se parret på Peter Kofof Poulsens Instagram

Hjemme i Danmark igen efter en lang rejse til USA. Bedst af alt: Vasileva god aften til jer alle #udegodthjemmebedst Et opslag delt af Peter Kofod Poulsen (@peter_kofod_poulsen) den 29. Jul, 2017 kl. 2.45 PDT

Parret blev kærester i juni sidste år. Peter Kofod Poulsens kone, Vasileva, kontaktede i forbindelse med sine studier Dansk Folkeparti, og herigennem mødte de to hinanden.

»Jeg skulle skrive om Dansk Folkeparti, så jeg fandt Peter på nettet, og jeg mailede ham nogle spørgsmål, som han undervejs svarede på. De efterfølgende måneder mødtes vi tilfældigt et par gange,« fortalte Vasileva til JydskeVestkysten sidste år. Hun har nu en ph.d.-grad i kunstpsykologi med speciale i skandinaviske lande.