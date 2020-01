Det kræver flair for tal at blive studentermedhjælper i den PET-afdeling, som bekæmper terrorfinansiering.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) får stadig flere underretninger med mistanke om terrorfinansiering.

Derfor søger efterretningstjenesten nu en studentermedhjælper, som får til opgave at behandle og vurdere de mange underretninger.

Det fremgår af et jobopslag på Rigspolitiets hjemmeside.

- Din opgave vil bestå i at behandle og vurdere underretninger med mistanke om terrorfinansiering samt vurdere de næste skridt, der skal foretages, lyder det i jobslaget.

Til gengæld tilbyder PET et "spændende og travlt arbejdsmiljø, hvor der er faglige udfordringer, en inkluderende kultur samt uhøjtideligt og godt humør".

PET leder efter en studentermedhjælper, som er "engageret, positiv og formår at arbejde selvstændigt".

- Dette vil være nødvendigt, da du på daglig basis skal vurdere sager og træffe beslutninger på egen hånd, står der i jobopslaget.

Desuden vil det være en fordel at have gode it-kundskaber, fordi PET bruger "en række forskellige it-værktøjer og har en stor international kontaktflade".

Det er ikke afgørende, hvilken uddannelse studentermedhjælperen har eller er ved at tage. Dog er det et krav, at man har interesse for den "finansielle verden samt flair for tal og store datamængder".

Der er ansøgningsfrist 7. februar, og den ugentlige arbejdstid vil være 15 timer.

/ritzau/