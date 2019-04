Fremover skal PET have alle indberetninger, når der er mistanke om, at en asylansøger er radikaliseret.

Det er nødvendigt, at proceduren for at indberette mistanke om radikalisering hos asylansøgere forbedres.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et samråd om radikaliseringsmistænkte i asylsystemet.

- Det er et vigtigt emne, som jeg ser med stor alvor på. Og jeg vil gøre helt klart, at der er behov for at optimere ordningen, siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeren fortæller, at det allerede inden samrådet er blevet besluttet, at alle indberetninger skal sendes til både det lokale politi og PET.

Det er justitsministeren og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som er blevet indkaldt til samråd af Morten Bødskov, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Han har indkaldt til samråd, fordi medier har afdækket, at 45 ud af 97 radikaliseringsmistænkte er forsvundet i asylsystemet.

/ritzau/