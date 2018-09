Regeringen omfortolker konvention, så der ikke skal gives statsborgerskab til PET-mistænkte statsløse.

København. Regeringen vil omfortolke statsløsekonventionen, så det bliver muligt at udsætte statsborgerskab til statsløse, hvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer, at personen kan være til fare for landets sikkerhed.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

- Jeg vil ikke være med til, at vi giver statsborgerskab til et menneske, der kunne være til fare for rigets sikkerhed, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Skiftende regeringer har vurderet, at statsløse udlændinge har krav på at få dansk statsborgerskab, selv om PET vurderer, at de kan være til fare for landets sikkerhed.

Statsløsekonventionen slår nemlig fast, at der kun kan gives afslag, hvis vedkommende er dømt for en forbrydelse mod statens sikkerhed eller idømt fængsel i fem år eller mere.

Men fremover vil en mistanke fra PET være nok til at udskyde statsborgerskabet et halvt år ad gangen, skriver Jyllands-Posten.

Der er ikke tale om afslag, men om udsættelser, er det juridiske argument.

Personerne vil ikke få at vide, hvorfor deres ansøgning udsættes og kan ikke klage til en uafhængig instans. De vil kun få at vide, at deres sag er under behandling, forklarer Inger Støjberg til avisen.

Hun oplyser, at FNs flygtningeorganisation, UNHCR, har givet grønt lys. Det bekræfter Elisabeth Haslund, organisationens talsperson i Danmark, over for Jyllands-Posten.

UNHCR hæfter sig ved, at det løbende vil blive revurderet, om der er grundlag for at udsætte et statsborgerskab.

Eva Ersbøll, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, undrer sig over for Jyllands-Posten over, at UNHCR har givet grønt lys til den danske ordning.

Hun påpeger, at statsløse igen og igen vil kunne få udsat deres sag uden forklaring, og at der ikke er noget krav om domstolsprøvelse.

- Der er vel ingen af os, der ønsker, at folk, der er til fare for statens sikkerhed, får statsborgerskab. Men disse mennesker vil ikke få nogle former for retsgarantier, hvis der skulle være sket en fejl, siger hun til Jyllands-Posten.

Enhedslisten er overrasket over, at fortolkningen kan ændres, og vil stille uddybende spørgsmål, mens Dansk Folkeparti møder forslaget med begejstring.

I mindst to tilfælde siden 2011 har Folketinget givet dansk statsborgerskab til statsløse udlændinge, som PET advarede i mod.

/ritzau/