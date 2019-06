Venstres næstformand, Kristian Jensen, ser ud til at lide et markant nederlag til Inger Støjberg i kampen om at blive Venstres topscorer i personlige stemmer i Vestjyllands Storkreds.

Det skriver Skivefolkeblad.dk.

I de to Herning-kredse i Kristian Jensens hjemby, har han tabt over 2.000 personlige stemmer i forhold til valget i 2015, hvorimod Inger Støjbergs stemmetal er steget med over 2000 stemmer.

Og i Ikast-kredsen har Inger Støjberg fået 1559 personlige stemmer, mens Kristian Jensen må nøjes med næsten det halve med 878 stemmer.

Fortsætter tendensen i de øvrige opstillingskredse, vil Inger Støjberg vinde meget stort over Kristian Jensen i kampen om personlige stemmer.

Og det kan ikke undgå at svække Kristian Jensens formandschancer, at han kun kan blive nummer to i sin egen valgstorkreds, skriver Skivefolkeblad.dk.

Også ved valget i 2015 var Inger Støjberg mere populær end Kristian Jensen blandt Venstres vælgere.

Men forskellen ser ud til at blive endnu mere markant denne gang.