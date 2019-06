Pernille Vermund skrev onsdag danmarkshistorie, da hun med sit selvstiftede parti Nye Borgerlige fik nok stemmer til en plads i Folketinget.

Man må i sandhed sige, at det var Vermunds helt store dag, men hvordan forløb den egentligt time for time?

Det har B.T. talt med hovedpersonen om.

Klokken cirka 5.00: Der er lagt op til en lang valgdag, men det forhindrer ikke Pernille Vermunds vækkeur i at ringe flere timer før, at de fleste danskere står op på grundlovsdag. Partilederen skal nemlig snart stå skoleret på Hovedbanegården.

Klokken cirka 7.00: De danskere, der er stået op og har tændt for TV 2, kan se Pernille Vermund tone frem på skærmen i Go' Morgen Danmark. Hun taler om at være stifter af et nyt parti, der ligger og balancerer ved spærregrænsen i meningsmålingerne.

Klokken cirka 11.00: Pernille Vermund er kørt fra København til Kolding, hvor hun holder grundlovstale, men hun skal hurtigt videre.

Klokken cirka 13.00: Pernille Vermund har for lang tid siden sagt ja til at deltage i en debat på selve valgdagen, og selvom hun måske helst ville samle kræfter til aftenens valgfest, så bliver hun nødt til at have argumenterne klar, når Morten Østergaard om lidt sætter spørgsmålstegn ved Nye Borgerliges udlændingepolitik.

Klokken cirka 15.00: En larmende helikopter lander på en græsplæne bag Snekkersten Hallen i Helsingør. Døren åbnes, og ud træder Pernille Vermund.

»Jeg kunne kun nå at komme hjem i ordentlig tid, hvis jeg blev fløjet, så jeg kontaktede et helikopterfirma. De skulle have 15.000 kroner for at flyve tre personer hjem, så jeg sagde nej. Men kort efter ringede de igen med et flot tilbud, og så sagde jeg ja,« fortæller Pernille Vermund til B.T.

Klokken cirka 18.00: Endelig kan Pernille Vermund slappe af og samle nerverne før skæbneaftenen. Hun tager sig et bad, får lidt mad i maven og hviler fødderne, der er stærkt ramt af vabler efter flere timer i høje stiletter.

Klokken cirka 20.00: Store dele af Danmark sidder klar foran deres fjernsyn, da både DR og TV 2 klokken 20.00 bringer deres exitpolls. Men hvad med Pernille Vermund? Hun sidder i en taxa på vej til Nye Borgerliges valgfest og følger med på mobilen.

I DR's exitpoll står Nye Borgerlige kun til 2,0 procent af stemmerne, men Pernille Vermund føler alligevel lettelse i taxaen.

»Jeg var lettet, da jeg så, at vi fik 2,0 og 2,6 i de to afstemninger. Det så jo ud til, at vi var inde,« siger hun.

Klokken cirka 21.00: En elevator slår dørene op i DGI Byens konferencecenter, og ud træder Pernille Vermund, der straks har et utal af mikrofoner, kameraer og journalister i hovedet. Hun svarer hurtigt på et par spørgsmål og træder op på scenen til Nye Borgerliges valgfest.

»Hvor er det vildt, og hvor er det stort,« siger hun foran jublende partistøtter og kollegaer.

Klokken cirka 23.00: Pernille Vermund har brugt næsten to timer på at give interviews, hilse på festdeltagerne og tale med sine nærmeste rådgivere. Men nu trækker hun ind i et mørkt rum væk fra festen.

Klokken cirka 23.35: Folk undrer sig til festen. Hvor er Pernille Vermund? På fjernsynene kan man se, hvordan de andre partiledere står og holder taler til deres valgfester, men her er scenen helt og aldeles tom.

»Jeg sad i rummet med mine børn og brugte lidt tid med dem, mens jeg fulgte med på telefonen. Jeg ville først gå ovenpå til festen, når vi med sikkerhed kunne fejre, at vi var inde,« fortæller Pernille Vermund.

Klokken cirka 23.45: Folk råber, jubler og klapper til Nye Borgerliges valgfest. »Vi gjorde det fandeme,« råber Pernille Vermund fra scenen. Næsten alle stemmer er optalt, og Nye Borgerlige står til 2,3 procent af stemmerne. Det kan ikke gå galt - partiet er i Folketinget.

»Jeg var så rørt. Jeg stod der og tænkte: 'Nu har alle de her mennesker ikke kæmpet forgæves',« fortæller Pernille Vermund.

Klokken cirka 01.00: Der afholdes en partilederrunde på Christiansborg, og Pernille Vermund sidder på en af stolene. Men det, som kameraet ikke fangede, var, at hun kort forinden trådte ind i salen med sine sko i hånden.

»Mine fødder kunne ikke mere på det her tidspunkt, så jeg måtte simpelthen tage dem af og gå med bare tæer. Så jeg sad til partilederrunde uden sko på,« fortæller Pernille Vermund.

Klokken cirka 02.00: Pernille Vermund træder ind på det hotelværelse i København, som hun har booket i valgets anledning. Deltagerne fra Nye Borgerliges valgfest danser og drikker drinks i det københavnske byliv, men deres partileder må prioritere søvnen. Torsdag skal hun nemlig være klar i Go' Morgen Danmark.