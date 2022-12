Lyt til artiklen

En folkeafstemning.

Sådan lyder kravet fra Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, efter at den nye regering onsdag bekræftede planer om at afskaffe en helligdag – formentligt store bededag.

Nye Borgerlige vil nu forsøge at skaffe opbakning til en folkeafstemning om regeringens forslag, som har vakt opsigt og modstand.

– Nye Borgerlige vil aktivere grundlovens paragraf 42, når regeringen vil afskaffe helligdagen store bededag, som for mange af os danskere er forbundet med vigtige traditioner, skriver Pernille Vermund således på Twitter.

»Med kun 60 underskrifter blandt Folketingets medlemmer kan vi få sendt det til folkeafstemning,« tilføjer Pernille Vermund torsdag morgen.

Planerne om at afskaffe store bededag har mødt modstand, blandt andet i folkekirken, hvor flere biskopper over for B.T. har lanceret kritik.

»Det er uheldigt at nedlægge en bededag i en tid, hvor vi mere end nogensinde før har brug for at stoppe op og give os tid til ro og eftertanke,« skrev biskop for Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen onsdag i en mail til B.T.

Hun får opbakning fra flere kolleger:

»Jeg er overbevist om, at den nye regering overvurderer betydningen af, at det udløser større arbejdsstyrke, og undervurderer betydningen af, hvor produktiv st. bededag er – både åndeligt, socialt og for den sags skyld også økonomisk, og det sender i særdeleshed et skævt signal til de i forvejen pressede unge, der konstant skal forholde sig til produktivitet og formål,« skrev Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, til B.T.

Tidligere onsdag talte B.T. med Henrik Stubkjær, der er biskop ved Viborg Stift. Han kaldte regeringens idé for respektløs.

»Jeg synes, det er respektløst over for de 74 procent af danskerne, der er medlem af folkekirken. At man ikke engang har hørt dem, hvad de tænker om det,« sagde Henrik Stubkjær.