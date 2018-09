Formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund vil ikke have fingrene Lars Tvedes millioner, når de skal giftes.

Noget af det første, hun gjorde, da han friede, var at kræve særeje.

»For det første skal det ikke hedde sig, at vi er sammen af økonomiske årsager. Og for det andet er jeg sindssygt glad for mit hus, og jeg vil ikke dele det med nogen,« siger Pernille Vermund.

»Det var noget andet, hvis vi havde mødt hinanden, da vi var unge. Så havde vi bygget noget op sammen, og så er det naturligt, at man deler - også hvis den ene er blevet hjemme og har passet børnene. Nu møder vi hinanden sent i livet og kommer med det, vi nu har. Og jeg føler ikke, at jeg har ret til Lars' penge, eller at han har ret til mit hus.«

Lars Tvede, dansk forfatter, serieiværksætter, finansmand og Pernille Vermund, formand for partiet Nye Borgerlige. Glyptoteket fredag den 14. september 2018.

Lars Tvede vil ikke ud med, hvor meget han er god for, udover at det er et pænt trecifret millionbeløb. Men det er nok fair at formode, at det er på den rigtige side af 500 millioner kroner, for da det kørte allerbedst for Lars Tvede omkring årtusindskiftet, var han ifølge Børsen milliardær i tre måneder.

Men hvis han eksempelvis var god for 600 millioner, er han nu kun god for 300, for han har måttet afgive halvdelen til ekskonen.

»Det er helt fair. Vi var sammen i mange år, og hun deltog også i mit finanseventyr ved at passe hjem og børn og give mig frie hænder til at arbejde,« siger Lars Tvede.

Faktisk har forholdet til Lars Tvede formentlig kostet partiet Nye Borgerlige nogle penge.

»Mange, der sympatiserer med os, tror, at Lars finansierer partiet, og at de derfor ikke behøver at give tilskud. Men efterhånden som valget rykker nærmere, tror jeg, det er gået op for mange, at det ikke forholder sig sådan,« siger Pernille Vermund.