Nye Borgerlige er nedsmeltet, og tilbage står partiets moder, Pernille Vermund, og forsøger at stykke det hele sammen igen.

I et interview med Børsen fortæller Vermund, at man har mistet stemmer til Danmarksdemokraterne, og at det selvfølgelig presser partiet. Faktisk står de i den seneste måling til blot 1,5 procent af stemmerne – altså under spærregrænsen.

Det er altså en kamp for at holde projektet i live, Pernille Vermund er gået ind i. Og den kan vindes, fortæller hun, for det handler ikke om, at der ikke er plads til endnu et indvandrerkritisk højrefløjsparti på Christiansborg.

»Min fornemmelse er at årsagen til, at vi er i knæ nu, det er, at der har været en relativt lang periode med uro, og det er klart, det skræmmer folk væk. Jeg ville heller ikke selv have lyst til at sætte kryds ved Nye Borgerlige før, der var ro på igen,« siger hun til Børsen.

Uro er mildt sagt, når det kommer til Nye Borgerlige, der er blevet kastet ud i et decideret kaos af partiets egne medlemmer – ja faktisk både tidligere formand og næstformand i form af Lars Boje Mathiesen og Henriette Ergemann har været med til at sende partiet på en ødelæggende deroute.

Ergemann forargede med sine holdninger til vacciner og tilsvining af politiske modstandere.

Lars Boje Mathiesen trådte til som formand efter Pernille Vermund, men efter et voldsomt opgør, hvor Boje ifølge partiets hovedbestyrelse krævede store summer penge, blev han smidt på porten igen.