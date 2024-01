Pernille Vermunds rolle i Liberal Alliance er blevet nærmere defineret.

Hun skal være ældreordforører.

Det fortæller det nyudklækkede medlem af partiet selv til TV 2.

Det var onsdag, at Pernille Vermund fortalte, at hun havde meldt sig ind i Liberal Alliance – det skete efter, at hun i sidste uge forlod sin formandspost hos Nye Borgerlige og indstillede til, at partiet skulle lukke.

Pernille Vermund ved torsdagens pressemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Pernille Vermund ved torsdagens pressemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Torsdag morgen har hun holdt et pressemøde sammen med formanden for sit nye parti, Alex Vanopslagh.

Her sagde hun blandt andet:

»Det er helt fair, hvis man tænker, om det er troværdigt, og om jeg burde være blevet og kæmpet til det sidste,« lød det fra Pernille Vermund:

»Min vurdering er, at vi styrker det borgerlige Danmark ved at samle vores kræfter i færre borgerlige partier.«

Omvendt lød det fra Alex Vanopslagh, at han er overbevist om, at det nye partimedlem er med på, at hun ikke længere er formand for et parti, men menigt medlem:

»Vi har haft mange gode drøftelser om vores politik, og hvad det vil sige at være holdspiller. Der er en fremtid, hvor Pernille ikke længere er partileder, og jeg er overbevist om, at hun føler sig tryg ved det.«

Efter at Pernille Vermund har valgt at forlade Nye Borgerlige, er der faktisk ingen af de seks folketingsmedlemmer, der blev valgt ind ved seneste valg, tilbage.

Men mens folketingsgruppen ikke længere eksisterer, er det fortsat uvist, om partiet fortsætter i fremtiden.

På lokalt plan er der således flere kræfter, der kæmper for at føre Nye Borgerlige videre.