- Ja, det er korrekt.

Sådan lyder det kortfattede svar fra partiformand Pernille Vermund (NB) til spørgsmålet om, hvorvidt hun er blevet sagsøgt for injurier.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sagsøgeren hedder Mahmoud Loubani. Han er fitnessinstruktør, har deltaget i DR3-programmet Pranksters Paradise og har tidligere sagsøgt et andet folketingsmedlem for Nye Borgerlige, Mette Thiesen.

Det var tilbage i 2019, at det første opgør mellem Mahmoud Loubani og Nye Borgerlige udspillede sig. Dengang drejede det sig ligeledes om injurier og ærekrænkelseler. Mahmoud Loubani krævede 50.000 kroner i erstatning efter, at Mette Thiesen havde kaldt ham en terroristsympatisør på Facebook. Han vandt sagen, men fik kun tildelt 15.000 i godtgørelse.

Denne gang drejer det sig om, at Pernille Vermund i en kommentar til et Facebook-opslag fra december 2019 har delt et link til en blog, der efter sigende fremsatte ærekrænkende påstande om Mahmoud Loubani.

Pernille Vermund forklarer, at hun hverken husker navnet på bloggen eller vil kommentere på det nærmere indhold af den. Hun fortæller dog, at bloggen bestod af en række skærmbilleder omhandlende Mahmoud Loubani, som han altså har fundet ærekrænkende.

- Jeg blev bekendt med sagen for to uger siden, men det er først denne weekend, at jeg har modtaget en formel stævning, siger partiformanden som på nuværende tidspunkt ikke vil kommentere på, hvordan hun forholder sig til sagen.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med Mahmoud Loubani, men han ønsker ikke at kommentere historien.