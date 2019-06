»Jeg har sådan et tankemylder, og er ligesom klar uafbrudt. Jeg arbejder hele tiden,« siger Pernille Vermund.

Efter et folkertingsvalg, hvor det lykkedes hende selv og hendes parti Nye Borgerlige at komme i Folketinget med fire mandater, trak hun torsdag stikket.

Hun droppede Folkemødet, hvor hun skulle have holdt tale, og deltaget i interviews, trak stikket ud og blev hjemme i Snekkersten. Og det er ikke for at få tid med sin nye mand, Lars Tvede, for han er på sin båd i havnen i Palma de Mallorca.

Hun føler behov for at geare ned.

»Det er ikke farligt eller noget. Men jeg kan bare mærke, at jeg har kørt i tiende gear i lang tid. Jeg har været i valgkamp i tre og et halvt år,« siger hun.

»I mange måneder har det været enormt intensivt på bekostning af familie, firma, søvn og alt muligt. Når man er helt deroppe i lang tid og det så slutter, så kan man enten fortsætte i samme niveau eller prøve at presse sig selv ned i gear.«

»Min natur siger mig, at jeg skal fortsætte i det tempo. Men min logik siger jeg skal geare lidt ned. Jeg kan jo ikke fortsætte i det tempo for evigt. Jeg er nødt til at prøve at gøre tingene langsommere og trække vejret helt ned i maven,« siger Pernille Vermund.

Hun føler, hun biver normaliseret af at være sammen med sine børn, og regner med at være helt klar igen nandag morgen.