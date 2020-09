'Forsvarsministeren skal væk - hun er uværdig. Hun kunne til nød få lov til at sidde i elevrådet på en folkeskole. Mere er hun simpelthen ikke kompetent til.'

Det er meldingen fra formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, der onsdag aften er strøget til tasterne for at præsentere sin mening om forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det sker, efter der har været et åbent samråd om sagen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) onsdag eftermiddag, hvor Trine Bramsen var blevet kaldt ind for at forklare sig.

Sagen begyndte i slutningen af august, hvor Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte en skarp kritik af FE. I forbindelse med sagen er flere ledende medarbejdere hjemsendt.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger onsdag på et samråd om FE, at hun som minister var nødt til at forholde sig til og handle på den kritik, som TET rettede mod Forsvarets Efterretningstjeneste. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger onsdag på et samråd om FE, at hun som minister var nødt til at forholde sig til og handle på den kritik, som TET rettede mod Forsvarets Efterretningstjeneste. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I august lød det blandt andet fra tilsynet, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har 'tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold'.

Onsdagens samråd har dog ikke afklaret noget som helst om sagen for Pernille Vermund:

'I stedet for at påtage sig ansvaret, stå vagt om danskernes sikkerhed og løse sagen sammen sine chefer i efterretningstjenesten i respekt for danske sikkerhedsinteresser, valgte hun at hjemsende de ledende medarbejdere, vaske sine egne hænder og præsentere sig for offentligheden som den store oprydder,' skriver Pernille Vermund videre.

Nye Borgerlige-formanden stiller sig nu ind i køen af folk, der kræver Trine Bramsens afgang:

'Det er simpelthen uansvarligt. Trine Bramsen skal ikke være forsvarsminister. Det er så forkert af have hende i spidsen for et ministerium, der har ansvaret for danskernes sikkerhed,' skriver Vermund.

Foran Pernille Vermund står Trine Bramsens forgænger på posten, Claus Hjort Frederiksen (V), og tidligere justitsminister i Løkke-regeringen, Søren Pind (V).

'Trine Bramsen er nødt til at gå af,' lød det tidligere på måneden fra sidstnævnte.