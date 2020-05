»Men helt ærligt; bør vi ikke snart tage en snak om, at livet er fyldt med risici?«

Sådan spørger Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, søndag aften i et Facebook-opslag, efter hun igen ikke har mulighed for - på afstand - at besøge sin syge mor på plejehjemmet, da en beboer har fået coronavirus.

Som så mange andre havde hun søndag købt en buket blomster til sin mor i anledning af mors dag.

Men i stedet for at se, snakke og være sammen med hende, måtte hun i stedet få et blomsterbud til at aflevere buketten. Det får nu partiformanden til at stille et spørgsmål, der åbner op for en meget svær, men også nødvendig diskussion, forklarer hun.

Der kan være ældre, der synes, at det er livsværdi for dem, at de kan komme ud på en café sammen med deres familie eller venner - også selvom de så risikerer at leve et år eller to kortere. Pernille Vermund

For kan frygten for døden gøre livet så fattigt, at selve livet ikke længere giver mening?

»Det bliver meget tydeligt, når man går fra plejehjemmet og kan mærke, at det nærvær og den fysiske kontakt ikke længere er mulig. Vi ved ikke, hvornår det er muligt at se hinanden igen. De ældre og svage risikerer at dø, og at livet når at rinde ud for dem, mens de sidder isoleret på et plejehjem,« uddyber Pernille Vermund over for B.T.

Hun opfordrer derfor til, at der bliver lagt mere frihed og ansvar over på de danske borgere.

»Vi har en naturlig trang til at passe på dem, men måske skal man også sige, at selvom de har et ansvar for at passe på sig selv, så har vi også en pligt til at give dem friheden til at vælge og at sørge for, at det valg er muligt,« siger hun og fortsætter:

»Der kan være ældre, der synes, at det er livsværdi for dem, at de kan komme ud på en café sammen med deres familie eller venner - også selvom de så risikerer at leve et år eller to kortere. Og så er der andre, der gerne vil isolere sig for at leve så længe som muligt. Begge dele skal være muligt. Det handler om at give friheden tilbage til borgerne.

Hvad mener du så præcis, man politisk bør gøre?

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så bør vi teste mere og udbrede test til folk, som bare gerne vil sikre, at de ikke smitter syge pårørende. Og så bør vi måske tage flere chancer for at sige det, som det er.«

»Vi har tidligere haft sygdomme, der kunne have været fatale, og der har ikke på samme måde været den her ekstreme frygt, der er nu. Coronavirus er ekstremt smitsom, så det giver jo også en ekstra stor risiko, men ikke desto mindre, så må vi jo acceptere, at den kommer til at være her i lang tid.«

Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund. Foto: Philip Davali Vis mere Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund. Foto: Philip Davali

Men der er mange corona-tilfælde på plejehjemmene, og de risikerer jo også at smitte andre. Bør man ikke tænke på det?

»Vi skal tale om, hvad livet er værd, og hvornår livet er noget værd. Det er helt fair at ville leve længst muligt og være isoleret, men det er også fair at ville leve livet de dage, man har tilbage, sammen med ens familie og venner. Også selvom det betyder et kortere liv«, forklarer Vermund og fortsætter:

»Vi bliver nødt til at tage diskussionen i fællesskab, og hvordan vi så skærmer dem, der ikke er villige til at løbe den risiko.«

Pernille Vermund har dog ikke selv den store tiltro til, at der politisk kan blive gjort noget, selvom hun mener, at plejehjemsbeboere skal have mulighed for mere samvær med familie og venner end tilfældet er nu.

Det skyldes ifølge partiformanden, at man på venstrefløjen fokuserer meget på tryghed, mens man på højrefløjen i højere grad taler om frihed og ansvar.

»Jeg håber da, at det en dag bliver muligt, men den store villighed til at lægge ansvaret ud til danskerne, har jeg svært ved at se ske. Det er det røde flertal, der er skyld i det. Hos dem er der et ensidigt fokus på overlevelse og ikke på frihed, livskvalitet eller økonomi.«

