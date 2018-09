Partileder for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, tungekyssede med komikeren Jonatan Spang i et DR-program, og det vækker nu opsigt.

»Det er godt nok vildt. Det her er ikke set før,« siger politisk kommentator Jarl Cordua om det intense kys, der står på i 13 sekunder.

Det dybe kys blev vist søndag aften på DR 2 i satireprogrammet ‘Tæt på sandheden med Jonatan Spang’ og har siden kastet masser af reaktioner af sig på sociale medier.

‘Jeg elsker, hvordan den tager røven på alle fordomme og kaster dem op i luften,’ skriver en bruger eksempelvis i kommentarfeltet til videoen på programmets Facebook-side.

'Der er så mange ting, jeg elsker ved denne video, men mest af alt elsker jeg, at man rent faktisk kan lave sådan en video. Danmark jeg elsker dig,' skriver en anden.

Ifølge Jarl Cordua giver Pernille Vermunds optræden først og fremmest omtale.

»Jeg er lidt usikker på, om det her kan skade hende. Men det giver i hvert fald omtale. Man må sige, at Vermund har et talent for at skabe opmærksomhed omkring sit parti.«

»Jeg kan ikke huske, at en partileder eller for den sags skyld bare en politiker - og de har ellers gjort mange ting - har lavet sådan noget før.«

»Nu er vi så her, hvor en partileder råsnaver med en DR-vært. Hun betræder nyt land,« siger han.

Ifølge Jarl Cordua vil kysset formentlig ikke give hverken flere eller færre stemmer på Nye Borgerlige, når vælgerne inden juni næste år skal til stemmeurnerne. Men kysset vil dele befolkningen, mener han.

»Der vil nok være de, der ikke har noget imod, at folk kysser på tv, men som samtidig synes, at politikere er nogle, der laver lovgivning og opfører sig seriøst, og de vil spørge sig selv, om der slet ikke er grænser for, hvad politikere medvirker i.«

»Og så er der de, der synes, at det her er skæg og ballade, og at det er godt, hvis politikere ikke tager sig selv for højtideligt. Der er nok mange unge i den sidste gruppe.«

Hvad synes du om, at en partileder tungekysser med en tv-vært i et underholdningsprogram?

»Det her er 'talk of the town', og Pernille Vermund har så opnået det, hun ville.«