Nye borgerliges mangeårige pressechef, Lars Kaaber, skal finde et nyt job.

Han er ifølge Nye Borgerliges sekretariatschef, Lars Eldrup, nemlig blevet opsagt.

»Det er sket i god ro og orden. Vores folketingsgruppe har evalueret på valget og ønsker nu at gå nye veje – og vi mener derfor, at vi skal finde en ny mand,« siger han.

Det sker, efter partiet ved det nylige folketingsvalg gik marginalt frem og fik 3,7 procent af stemmerne og dermed 6 mandater.

Altså lige indtil partiets andet mangeårige medlem Mette Thiesen forlod partiet som løsgænger – og tog sit mandat med sig.

Thiesen forlod partiet, fordi hendes kæreste havde opført sig aggressivt over for et andet medlem til Nye Borgerliges valgfest – og derfra faldt flere skeletter og interne konflikter i partiet ud af skabet.

Den nu afskedige pressechef, Lars Kaaber, forlader Nye Borgerlige, fordi gruppen har brug for »nye og friske øjne« til at justere partiets strategi og »gøre noget anderledes,« oplyser sekretariatschefen.

»Vi betragter det som en personalesag og ønsker ham det bedste. Det er sjovere at kigge i forruden end i bakspejlet, og den proces går vi i gang med nu,« siger Lars Eldrup.

Han oplyser, at afskedigelsen er en fælles beslutning i folketingsgruppen.

Det er endnu uvist, hvem der bliver Nye Borgerliges nye pressechef.