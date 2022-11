Lyt til artiklen

»Så længe, vi er inviterede, så er vi med.«

Sådan fortæller Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, da hun mandag formiddag forlod Statsministeriet efter at have været til regeringsforhandlinger.

Men der var også en vis skepsis at spore i hendes stemme.

»Jeg kunne godt forestille mig, at dem, som Mette Frederiksen kommer til at invitere de kommende uger, er venstrefløjen, og så vil det formentlig være Moderaterne og Konservative,« slår hun fast.

»Og stille og roligt, så vil der nok også være en sortering i det,« fortæller hun.

Men hun understreger, at de bliver ved, så længe de får muligheden.

»Skulle vi bare sætte os hjem i sofaen og krydre røv, mens andre gør arbejdet? Uden at lade dem, der har stemt på Nye Borgerlige, komme til orde gennem den mulighed, vi har, for at forhandle? Nej,« slår hun fast.

»Derfor står vi gerne ekstra tidligt op og går ekstra sent i seng, hvis vi kan mærke, at der er en mulighed for bare at få den mindste smule indflydelse.«

Regeringsforhandlingerne kører på højtryk i disse dage og anspændtheden stiger.

I hvert fald benyttede Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, lejligheden til at sende en stikpille til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, da han i formiddag forlod Statsministeriet.

For da han blev spurgt om, hvad der var gået galt for den blå politik i dansk politik, lød svaret:

»Det må du spørge Jakob Ellemann (Venstres formand, red.) om. Det er Jakob Ellemann, der er ved at aflive den borgerlige blok.«