Ovenfor ses et klip med Pernille Vermund, da hun stillede op til et interview med Bubber.

Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, og den dansk-schweiziske rigmand og iværksætter Lars Tvede har fundet sammen igen.

En lille måned efter, at Pernille Vermund og Lars Tvede kunne meddele offentligheden, at de var gået hver til sit, har parret tilsyneladende fundet sammen igen.

Søndag eftermiddag har Pernille Vermunds på sin Facebook-profil nemlig tilkendegivet, at hun er i et forhold med Lars Tvede, ligesom han også står som værende i et forhold med Pernille Vermund.

Den 11. maj i år bekræftede begge ellers over for BT, at de var gået fra hinanden, og at bruddet blandt andet havde rod i, at de bor i hver sit land.

»Jeg er her og kommer ikke til at tage herfra, og Lars holder af at være i Schweiz og har også begrænsede muligheder for at være i Danmark af hensyn til sit job. Vi har hvert vores liv, og jeg har sat et stort projekt i søen, som jeg ikke kan vige fra for at sidde og være romantisk. Det er måske lidt sådan lidt hårdt sagt, men det tager bare noget tid og noget energi, og det gør, at der er noget, der må nedprioriteres. Det koster for forholdet, og det kan man ikke holde til i længden,« sagde Pernille Vermund i den forbindelse.

Lars Tvede lagde heller ikke skjul på, at geografien og logistikken havde været en stor udfordring.

»Hun er en dejlig, dejlig kvinde, der er både sød og intelligent. Men vi har haft meget svært ved at finde tid nok til at være sammen. Hun har sit parti og sine tre børn, hun er arkitekt, og vi bor i hvert sit land. Det er trist, men det er sådan, det er.«

Pernille Vermunds nye civilstatus på Facebook har affødt en lang række lykønksninger fra hendes mange følgere.

BT arbejder på at få en kommentar fra Pernille Vermund.