Der var især en gruppe af danske borgere, som statsministeren glemte i sin nytårstale, mener partiformand for Nye Borgerlige Pernille Vermund.

»De mennesker i Danmark, som har betalt allermest herhjemme, er de selvstændige erhvervsdrivende. De fik fjernet deres livsgrundlag, og deres tilværelse blev kastet ud i usikkerhed, da samfundet lukkede ned 11. marts. Dem glemte Mette Frederiksen,« siger Pernille Vermund.

»De selvstændigt erhvervsdrivende går et usikkert forår i møde. De har mange medarbejdere, som er truede på jobbet. Det er en fejl, at hun ikke gik ind og anerkendte alle dem,« siger Vermund.

Nye Borgerliges frontfigur har også ros til statsministerens tale.

Statsministeren talte om både udlændinge og en tiltagende decentralisering af samfundet. To emner, som Nye Borgerlige går særligt meget op i.

»Statsministeren taler om, at udlændinge skal forsørge sig selv, og at personer, der opholder sig i Danmark, skal have pligt til at bidrage. Nu får vi at se, om det bliver til noget, men det er noget, som var vigtigt og godt at italesætte,« siger Pernille Vermund.

»Desuden talte hun om decentralisering og at binde samfundet sammen. Her er vi helt med. Vi har jo netop lavet en rigtig god og bred politiaftale om blandt andet flere politistationer rundt omkring i landet. Det er et brud på den politik, som ellers er blevet ført i årevis. Det ser vi positivt på i Nye Borgerlige,« siger Vermund.

Venstre valgte at stå uden for politiforliget.