Pernille Vermund ferierede i weekenden på Isola di Ponza i Italien med sin mand, Lars Tvede, og i den forbindelse har hun lagt to bikinibilleder på sin Instagram-profil.

For os andre er der måske ikke noget usædvanligt i at lægge den type billeder ud offentligt.

Men det er der, når du er politiker.

Politisk kommentator Jarl Cordua mindes ikke før at have set en politisk leder lægge private billeder i den kaliber frem for offentligheden.

Men det kommer ikke bag på ham, at det lige netop skulle komme fra Nye Borgeliges leder, Pernille Vermund:

»Det er vist ikke nogen breaking nyhed, at Pernille Vermund bruger alle dele af sin personlighed til at skabe opmærksom omkring sig selv. Det er da godt, at hun ikke er så mentalt nedslidt, at hun ikke har overskud til at lægge billeder op, der forudsigeligt vil skabe opmærksomhed omkring hendes person,« siger Jarl Cordua.

Han mener dog ikke, det kommer til at skabe politisk opmærksomhed.

»Jeg tror, de fleste husarer har noteret sig Pernille Vermunds ydre, så om dette billede skaber flere stemmer, tror jeg er meget tvivlsomt,« siger han.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Vermund (@pernillevermund) den 23. Jun, 2019 kl. 1.37 PDT

Ifølge ham vil de, der stemmer Nye Borgerlige, nemlig stemme det, uanset om Pernille Vermund var pakket ind i vintertøj eller badetøj.

Og hvorvidt det gør hende mindre useriøs som politiker, mener han, må være op til hende selv.

»Jeg tror, de fleste politikere inklusive hende selv sætter pris på at blive taget alvorligt.«

»Hvis hun mener, det her er vejen frem, så må hun mene det. Der skal nok være nogen, der rynker på næsen, men jeg tror, det fleste er pænt ligeglade,« siger Jarl Cordua.

Selv har Nye Borgerlige-formanden ikke gjort sig de store tanker, inden hun lagde billedet ud.

»Når jeg står på ski, har jeg skitøj på, når jeg arbejder, har jeg arbejdstøj på, og når jeg ror kajak i Italien, har jeg bikini på. Sådan er det,« fortæller hun.

Hun henviser til, at hendes Instagram-profil netop afspejler det liv, hun lever.

»Det er vigtigt for mig, at jeg kan være mig selv. Det har det været lige fra starten. Det har været en forudsætning, for at jeg ville stå i spidsen for partiet.«

Den 43-årige politiker blev ved det netop overståede folketingsvalg valgt til Folketinget for første gang for Nye Borgerlige,

Men det faktum, at hun og hendes parti nu er folkevalgte, ændrer ikke på, hvad hun vil lægge ud på sine sociale medier, fortæller hun .

»Det ville jo være bizart, hvis jeg begyndte at lave om på mig selv, bare fordi jeg er kommet i Folketinget,« siger hun og fortsætter:

»Folk har jo valgt mig for den, jeg er, så det ville være mærkeligt, hvis jeg pludseligt var en mannequindukke i stift outfit.«