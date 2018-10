Efter lidt praktisk kludder går Pernille Vermund hårdt til den på Nye Borgerliges årsmøde i Vejle.

»I forrige uge blev en 14-årig pige voldtaget af en mellemøstlig mand på en parkeringsplads i Haslev,« starter hun sin årsmødetale, da den ellers dukker op.

Den er nemlig forsvundet fra talerstolen, og Vejles borgmester, der havde holdt en kort tale inden, får i første omgang skylden.

Der står store Dannebrog på scenen, og Pernille Vermund er i en højrød kjole. Samtidig med at hun ankommer, rejser forsamlingen sig og afsynger Shu-bi-duas landeplage »Danmark«.

Det er den med linjerne:

»Der findes andre mennesker end dem, der er danske, de bor i huler og slås hele dagen. Det har vi ligegodt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort.«

Pernille Vermund improviserer, mens hun venter på den forsvundne tale:

»Når I bliver spurgt, skal I ikke være i tvivl. I skal stå fast. Når I om ti-15 år ser jeres børn i øjnene, skal I også kunne se jer selv i øjnene. I har måske læst, at vi kan pege på Mette Frederiksen. Men det er utopisk at hun skulle sige ja til vores tre ufravigelige krav, og at Lars Løkke skulle sige nej. Vi er borgerlige helt ind i hjertet,« siger hun inden hun vender tilbage til den officielle tale:

»I Tranbjerg ved Aarhus truede to mellemøstlige indvandrer en 18-årig med en kniv til at aflevere sin mobiltelefon. Og i Albertslund blev en 16-årig dreng gennemtæsket af en indvandrerbande. De var 11 mod en. De sparkede ham og trampede på ham.«

»De mange små historier om daglige voldtægter, overfald og røverier begået af mellemøstlige mænd kan man læse om i lokalaviserne. De store aviser og tv fortæller det sjældent. Det er dagligdag. Det der ikke nogen nyhed, at unge piger bliver voldtaget af mellemøstlige mænd. Det der vilkårene i det multikulturelle samfund, politikerne har skabt,« siger Pernille Vermund.

Hun nævner også B.T.s artikler om Mint - en 13-årig thailandsk pige med en thailandsk mor og en dansk pap-far, som ikke kunne få lov <at blive i Danmark.

»Thai'er er ikke muslimer.De er buddhister og klarer sig godt i Danmark. Hvorfor skal de læges i samme kasse som muslimer? At sende den unge Mint ud af landet er en tåbelig beslutning,« siger hun.

Som bekendt har hun tre ufravigelige krav, som er i konflikt med menneskerettighedskonventionen. I sin tale lørdag stiller hun tre spørgsmål til Lars Løkke:

»Vil det for Venstre være ufravigeligt, at vi lukker mennesker ind, der modarbejdervores demokrati. Vil det være ufravigeligt, at vi skal fortsætte med at give ophold til kriminelle? Og er det for Venstre ufravigeligt, at danskerne skal blive ved med at forsørge udenlandske statsborgere?«

Dermed giver hun et forspil til de politiske skænderier efter næste valg, hvis der er blåt flertal, hvor hun vil kræve at Venstre opfylder hendes ufravigelige krav.

En meningsmåling fra Norstat og Altinget viser dog at over halvdelen af vælgerne mener, at Løkke skal afvise hendes ultimative krav. Men nok så interessant mener hver tredje vælger, at en Venstre-ledet regering bør indfri de tre krav, og dermed bryde med nogle af konventionerne. Det er et ret højt tal, som nok kan give Løkke og Venstre rynker i panden. Ikke mindst fordi DF, som muligvis er på vej i regering sandsynligvis kan støtte disse krav.