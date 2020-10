Enhedslistens årsmøde beslutter, at der ikke skal stemmes om en forlængelse af partiets rotationsprincip på dette årsmøde.

Dermed vil politisk ordfører Pernille Skipper med de nuværende vedtægter ikke kunne stille op til næste valg.

Efter en stribe tekniske problemer endte afstemningen mellem de forskellige dagsordener ganske tæt.

Det endte dog med, at den mindste dagsorden vandt. Dermed blev den dagsorden, der indeholdt et forslag om at forlænge partiets rotationsordning, ikke vedtaget.

Punktet om en forlængelse af rotationsordningen var fremsat af Henning Hyllested. Og det tidligere Folketingsmedlem Pelle Dragsted motiverede det:

- Det har vidtrækkende konsekvenser, hvis der kommer valg inden for halvandet til to år, hvis der ikke bliver stemt her, sagde han forud for afstemningen.

Som det er nu, må et medlem af Enhedslisten ikke stille op til valg efter syv sammenhængende år i Folketinget eller som ansat. Det betyder, at man normalt maksimalt kan have to perioder i Folketinget.

Blandt andre Pelle Dragsted og tidligere politisk ordfører Johanne Schmidt Nielsen er tidligere faldet for rotationsordningen.

Den har været i fokus, fordi det bliver set som problematisk, at en politisk ordfører - partiets ansigt udadtil - reelt kun kan sidde én valgperiode, inden en efterfølger skal findes.

I sin motivation til forslaget skrev Henning Hyllested, at han er tilhænger af rotationsordningen.

- Den nuværende rotationsordning er imidlertid for kort. Det fager faktisk lang tid at sætte sig ind i arbejdet som medlem af Folketinget eller som borgmester eller rådmand i en kommune.

- Med til dette arbejde hører også at blive et kendt ansigt i offentligheden - og dermed blive et effektivt talerør for Enhedslisten, skriver han og fortsætter:

- Problemet er særligt for posten som politisk ordfører. Som ordningen er nu, vil den politiske ordfører typisk kun kunne repræsentere Enhedslisten ved ét valg. Herefter skal en ny vælges, vinde genkendelighed og respekt i befolkningen. Det er spild af politisk kapital og goodwill.

Ud over Pernille Skipper vil Folketingsmedlemmerne Eva Flyvholm og Christian Juhl falde for rotationsordningen.

