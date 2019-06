Stemningen virkede alt andet end god, da SF, Enhedslisten og Radikale Venstre forhandlede regering med Socialdemokratiets formand sent mandag aften.

Og nu løfter en af hovedpersonerne, Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper, sløret for, hvad der er en af de helt store knaster i forhandlingerne med Mette Frederiksen (S), der nu har stået på i 20 dage.

»Vi har været vidt omkring og har fået styr på mange ting. Der ligger en tegning, og der er nogle enkelte store knaster. Vi har en nedre grænse, og det, vi slet ikke kan tåle, er ulighedsskabende arbejdsmarkedsreformer,« siger hun til TV 2 News.

Enhedslisten vil have en garanti for, at en kommende socialdemokratisk mindretalsregering ikke gennemfører det, partiet kalder 'ulighedsskabende arbejdsudbudsreformer'.

Pernille Skipper fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti står tæt mens Morten Østergaard fra det Radikale Venstre taler med pressen efter regeringsforhandlinger på Mette Frederiksens kontor på Christiansborg, mandag den 24. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Med det tænker Enhedslisten blandt andet på lempelser af topskatten.

Radikale Venstre ønsker blandt andet at øge beskæftigelsen med 30.000 personer. Det skal blandt andet ske ved at få flere af de 50.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job ud på arbejdsmarkedet.

»Det er to eksempler på noget, som man kunne gøre, og som handler om at flytte folk fra at være på offentlig forsørgelse til at forsørge sig selv, og det er jo godt, hvad end man er ung, flygtning eller noget helt tredje,« siger den radikale leder Morten Østergaard til Børsen tirsdag.

Den radikale leder vil ikke give Enhedslisten nogen garanti.

»Vi er ved at være i en mere tilspidset situation. Der ligger mange gode og fine ting på bordet, men der er en stor knast, når det kommer til en garanti for, at man ikke vil lave ulighedsskabende reformer,« siger Pernille Skipper.

»Men vi har også den tilgang, at vi allesammen må bøje os. Og der ligger også ting på bordet, som ikke er kommet der med vores gode vilje,« fortsætter hun.

Adspurgt om hvor længe, forhandlingerne vil vare, melder venstrefløjslederen pas.

»Jeg har fejlvurderet, hvor meget der udestod flere gange i dette her forløb, og jeg ved simpelthen ikke, hvor længe det til vare. Men meget er ved at være på plads. Så det skal afgøres inden for en overskuelig fremtid.«