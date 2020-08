Enhedslistens leder Pernille Skipper er dybt forundret over, at hun ikke blev inviteret til en fortrolig orientering af Mette Frederiksen om spionskandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

Ud over Enhedslisten og Alternativet var alle partier inviteret ind i Statsministeriet i weekenden, kunne B.T. afsløre onsdag.

»Jeg er meget forundret. Jeg kan slet ikke se, hvad årsagen skulle være til, at vi ikke var inviteret, og vi har ikke kunnet få en forklaring fra Statsministeriet,« skriver Pernille Skipper til B.T.

På mødet gav Mette Frederiksen de øvrige partiledere en dybt fortrolig orientering om den skandalesag i FE, som ramte offentligheden mandag.

Men det er stadig uvist, hvorfor Pernille Skipper og Josephine Fock ikke blev inviteret.

Efter B.T. skrev, at det hemmelige møde fandt sted i weekenden, har både Enhedslisten og Alternativet sprugt Statsministeriet om, hvorfor de blev holdt uden for døren i en meget vigtig sag.



Men indtil videre har Statsministeriet nægtet at give en forklaring.

