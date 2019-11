Søren Pind er tyet til tasterne for at forsvare Venstre-nestor Bertel Haarders julesang, og det er ikke faldet i god jord hos Enhedslistens Pernille Skipper.

'Enhedslisten er flippet ud over Bertels julesang. Du frelsens altså.'

Sådan skrev den selverklærede cybersheriff og tidligere Venstre-politiker Søren Pind på Twitter torsdag aften og henviste til Bertel Haarders omtalte julesang, som inkluderer et yderst kontroversielt vers.

Og det blev altså bestemt ikke taget godt imod af Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Søren Pind (V) og Pernille Skipper (EL) viste tænder på Twitter torsdag aften.

'Jeg er ikke 'flippet ud'. Synes bare ikke, at det er sjovt at gøre grin med et menneske, der har været udsat for voldtægt,' svarede Pernille Skipper blandt andet og refererede en linje i verset, hvor voldtægtsofferet bliver kaldt 'en heks, man burde have lov til at tage med hjem'.

'Jeg troede, du lærte mere af din tid som minister og arbejdet med voldtægtsofre,' fortsatte Skipper sit skriv til Søren Pind.

Som blandt andre Berlingske kunne berette torsdag, henviser Venstre-nestoren i verset til voldtægtssagen, som fandt sted tidligere på året i en lejlighed, der tilhører Ninna Hedeager Olsen (EL). Her er en 30-årig mand siden blevet idømt et års ubetinget fængsel for at have voldtaget en kvinde i en seng, hvor teknik- og miljøborgmesteren også lå.

Selvom Bertel Haarder - ifølge DR - har beklaget verset i en mailudveklsling med Folketingets medlemmer og ansatte, så mener Søren Pind ikke, at der er noget galt i at finde teksten morsom.

Bertel Haarders udskældte vers Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen: Én var ej nok, han vill' ha' to med i borgmestersengen! Han møved' med dem begge, og han pilled' lidt for meget! Han tro'de, at i Enhedslisten var der fælleseje! M E N hvorfor skal de vær' så striks' Og hindre Enhedsliste-sex, Lad ham dog få en dejlig heks Med hjem til jul!

'Du kan ikke fortænke andre i at undre sig over kulturen i Enhedslisten og i nogle sammenhænge gøre sig lystig over den. Men bevares,' lød Søren Pinds modsvar i Twitter-fighten med Pernille Skipper, som bestemt ikke var tilfreds:

'Du er så langt over stregen,' lød hendes svar, hvortil Søren Pind fandt sarkasmen frem fra skuffen:

'Og du er den guddommelige dommer, der altid kan skelne ret for vrang. Men måske I i stedet for at snakke så meget om regulering skulle få styr på kulturen.'

Og her sluttede den verbale infight så - i hvert fald for nu.