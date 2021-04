Onsdag morgen ønskede Penille Skipper 'Glædelig Ramadan' på sin Facebook.

Onsdag aften var meldingen fra folketingspolitikeren fra Enhedslisten, at hun nu var: 'helt igennem ked af det'.

I løbet af dagen havde hendes første opslag nemlig givet anledning til en 'ufattelig mængde racistiske, sexistiske og helt igennem nederdrægtige kommentarer'.

Det skriver Pernille Skipper på sin egen Facebook, hvor hun i løbet af onsdagen for første gang måtte blokere folk – ja faktisk en del.

'Alle direkte racistiske og sexistiske kommentarer førte til udelukkelse her til aften. Flere hundrede vil jeg tro. Sådan har det aldrig været før,' skriver hun.

Pernille Skipper forklarer, at hun indtil nu altid har taget debatten og frabedt sig at blive kaldt 'møgkælling' og det, der er værre, uden at blokere.

I stedet har hun argumenteret med fakta eller stillet spørgsmål.

'Jeg har tænkt, at det var bedst at tage debatten. Sådan kommer vi længst sammen, tænkte jeg. Men jeg kan ikke mere nu. Møgspanden er blevet for voldsom. Det er for meget. Sidste dråbe,' skriver hun.

Efter ti år i Folketinget og i den offentlige debat knækkede de hadske kommentarer hende.

'Jeg føler nederlag, fordi jeg måtte udelukke og ikke kunne magte at konfrontere med dialog og forståelse. Og jeg er sur på jer, der ikke kan tale ordentligt. Uanset om jeg er enig med jer eller ej,' skriver hun.

I sit oplag nævner Pernille Skipper også 'like-hunting fra diverse højrefløjspolitikere' i forbindelse med hendes hilsen til de muslimer, der lige nu fejrer Ramadan.

Ligesom hun nævner, at en del blev fortørnet over, at hun ikke havde ønsket god jul, hvilket hun ifølge eget udsagn faktisk gjorde.

Pernille Skipper slutter sit opslag med en opsang:

'Nu er jeg helt igennem ked af det. Vi skal passe bedre på hinanden, venner.'

Flere folketingspolitikere bakker i kommentarsporet op om Pernille Skipper:

'Godt opråb. Bare blokér dem der ikke kan opføre sig ordentligt. De bedste tanker til dig!,' skriver Kristian Hegaard, folketingsmedlem for Radikale Venstre.

'Du skal ikke være ked af det. Der vil altid være idioter – og dem er man nødt til at blokere. God: jul – arbejdernes internationale kampdag – ramadan – hannuka og hvad folk nu end måtte fejre,' skriver Jan E. Jørgensen, der er folketingsmedlem for Venstre.

Morten Messerschmidt, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, er til gengæld en af de politikere, der valgte at kommentere på Pernille Skippers første opslag, hvor hun ønskede muslimer glædelig Ramadan.

'Hvis du med 'fredfyldt' mener, at de vil begynde at overholde coronakrav ligesom os andre, kunne jeg ikke være mere enig..!,' skriver han i kommentarfeltet på det første opslag og linker samtidig til en opgørelse fra SSI, der viser, at borgere med ikke vestlig baggrund er overrepræsenteret blandt covid-smittede.