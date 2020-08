Spekulationerne om Pernille Skippers fremtid tager til i styrke.

Det er fire år siden, at Pernille Skipper overtog stafetten i Enhedslisten fra Johanne Schmidt Nielsen. Og snart er Skipper tvunget til at levere den videre, fordi hun falder for Enhedslistens rotationsprincip.

Men der er en lille kattelem for Enhedslistens frontkvinde. Flere centrale personer i folketingsgruppen forsøger nemlig at sikre Pernille Skipper endnu en valgperiode som politisk ordfører.

Folketingsmedlem Henning Hyllested har stillet et forslag til partiets årsmøde til oktober, hvor han vil udvide rotationsprincippet, så medlemmer må sidde 11 år i folketinget mod 7 år i dag.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper under pressemøde i Det Kongelige biblioteks Have i forbindelse med deres sommergruppemøde i København tirsdag den 11. august 2020.

På Enhedslistens sommergruppemøde tirsdag afviste Pernille Skipper dog alle spekulationer om hendes fremtid.

»Det vil jeg simpelthen blande mig fuldstændig uden om. Det er et forslag, som skal til debat på Enhedslistens årsmøde, og jeg vil forsøge at holde mig ude af debatten. Så det siger jeg ikke om. Det er op til Enhedslistens medlemmer,« sagde hun.

I en rundspørge af DR bakker seks ud af 13 folketingsmedlemmer op om forslaget, mens tre ikke har taget stilling, og én er imod. De resterende tre var ikke svaret.

Pernille Skipper ville heller ikke kommentere, om hun er klar til en valgperiode mere, hvis forslaget får opbakning på Enhedslisten årsmøde.

»Jeg begiver mig ikke ned af den sti. Den diskussion skal have lov at være sin egen. Så det vil jeg hverken sige det ene eller andet om nu,« sagde hun.

Enhedslistens Mai Villadsen (t.v.) og Rosa Lund (t.h.) er de to varmeste bud på en arvetager til Pernille Skipper, lyder fra det flere kilder i Enhedslisten.

Hvis ikke rotationsprincippet bliver udvidet til 11 år, skal Enhedslisten skifte ud på posten som politisk ordfører inden valget. Og helst i god tid før, så arvetageren kan få tid til at slå sit navn fast.

Internt i Enhedslisten nævnes klimaordfører Mai Villadsen og retsordfører Rosa Lund som de varmeste bud på en ny politisk ordfører.

Pernille Skipper fortalte dog på pressemødet, at en udskiftning ikke er lige om hjørnet.

»Vi planlægger selvfølgelig efter de vedtægter, som er i Enhedslisten, og som betyder, at vi skal skifte politisk ordfører. Det har vi en plan for i folketingsgruppen. Men jeg kan sige så meget, at vi ikke skifter politisk ordfører i år. Så I må holde mig ud lidt endnu,« sagde hun.