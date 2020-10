Enhedslisten skal snart finde en ny politisk ordfører. Det siger nuværende politisk ordfører Pernille Skipper.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger efter sin tale lørdag på partiets årsmøde, at partiet snart skal have en ny politisk ordfører.

Det gør hun, efter at årsmødet forkastede en dagsorden, hvor en forlængelse af partiets rotationsordning var på. Hvis man havde fulgt den udvidede dagsorden, kunne det have betydet, at Pernille Skipper kunne blive siddende.

- Jeg vil love så meget, at jeg er politisk ordfører året ud. Men vi skal have en ny politisk ordfører i Enhedslisten, og jeg kan ikke stille op til næste valg.

- Intet er ændret efter dagens beslutning. Vi har haft et rotationsprincip, siden vi blev grundlagt, og det har vi stadigvæk, siger Pernille Skipper.

Hun siger yderligere, at der ligger en plan, og at pressen og verden vil blive delagtiggjort i den senere, når partiet mener, at "timingen er til det".

I partiets vedtægter er en regel om, at medlemmer ikke må genopstille til Folketinget, hvis de har siddet mere end syv sammenhængende år. Det betyder, at Pernille Skipper med de nuværende vedtægter ikke kan stille op igen for partiet.

Efter sin tale kom Pernille Skipper for skade at sige, at det "var hendes sidste årsmødetale". Det trak hun dog hurtigt tilbage, da de forsamlede journalister kollektivt slog øjnene helt op og spurgte ind til kommentaren.

- Det ved man ikke, om det var. For det ligner, at der skal træffes beslutning om rotationsprincippet til næste årsmøde også.

- Men nu er reglerne i dag, som de var i går. Derfor er planerne i dag, som de var i går, siger Pernille Skipper og fortsætter:

- Politikere skal i vores parti ud i den rigtige verden, så vi ikke gror fast på taburetterne. Det er rigtig godt. Men det er selvfølgelig også noget, der kræver rigtig meget af os, fordi vi mister noget erfaring. Så det er noget, vi har tænkt over et stykke tid, sagde Pernille Skipper efterfølgende.

DR's journalist noterede, at Pernille Skipper med den udtalelse ikke svarede på spørgsmålet om, hvorvidt det var hendes sidste årsmødetale.

- Det er rigtigt, det gjorde jeg ikke. Og det er med vilje, sagde Pernille Skipper.

