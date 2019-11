'Der er noget, der har naget mig.'

Sådan indleder Enhedslistens Pernille Skipper lørdag aften et længere opslag på sin Facebook-profil. Opslaget handler om hendes barn og den tid, de har sammen.

Igennem efterhånden flere år har Pernille Skipper været fortaler for minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner.

Det har hun skrevet adskillige Facebook-opdateringer om. Og i sidste uge skrev hun endnu et.

Denne gang var der bare en forskel i modtagelsen.

Og den forskel har gjort, at Pernille Skipper tog til tasterne og forfattede aftenens tekst.

'I sidste uge skrev jeg et opslag om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, men rigtig mange bed mere mærke i en bisætning om, at jeg ofte kun har en halv time i øjenhøjde med mit barn i løbet af en almindelig hverdag - og har bemærket det på en mere eller mindre pæn måde. For at sige det mildt,' skriver Skipper.

Men hun stopper ikke her.

For hun mener, at folk bør have respekt for de forældre, der ikke nødvendigvis har et job, hvor flextid er en mulighed.

'Jeg kan klare at blive svinet til. Jeg har prøvet værre. Skidt. Men jeg har grublet over det, og de mennesker, der har et problem med det, må være vældig privilligerede. Helt ærligt, hav da lidt respekt for de mange mennesker, der ikke har flextid, er alene med deres børn, har langt til arbejde osv.' skriver hun.

Herfra går den politiske profil videre og slår fast, at hun - med de ressourcer hun har, og selvom hun arbejder mellem 50-70 timer om ugen - har andre muligheder for at være sammen med sit barn.

'Jeg har penge til at tage en taxa hurtigt hjem til mit barn, når bussen er forsinket. Jeg bor tæt på mit arbejde, og min arbejdstid er fleksibel. Så nogle gange har jeg både 2, 3 eller 4 timer med hende på en almindelig hverdag,' skriver hun og uddyber:

'Jeg har en vaskemaskine og skal ikke bruge tid på et vaskeri. Supermarkedet er tæt på, og jeg har råd til ikke at cykle længere for at finde det billigste,' slår hun fast.

Derefter slår hun fast, at andre forældre kan stå i en situation, hvor de har et mere normalt job tidsmæssigt, men så skal pendle nogle timer, for derefter at skulle handle ind og så hjem at lave mad, inden børnene skal puttes.

Og det, mener hun ikke, nødvendigvis giver mere tid sammen med børnene dagligt.

'De er ikke dårlige forældre. De får tingene til at fungere. Vi skylder da både dem og deres børn i det mindste at sikre, at institutionerne er gode nok til, at der er tid til børnene i løbet af dagen,' uddyber hun afsluttende med et ønske om en bedre debat om hinanden liv på Facebook.